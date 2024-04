Promozione. Cerretese avanti tutta

REAL CERRETESE

2

SAN PIERO A SIEVE

0

REAL CERRETESE: Battini, Lamberti, Grasseschi, Cerboni, Michelotti, Mordaga, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Menconi. All.: Petroni . SAN PIERO A SIEVE: Rita, Barzagli, Lukolic, Pozzi, Boddi, Frilli, Fedele, Gori, Santilli, Baroncelli, Cassai. All.: Signorini.

Arbitro: Calise di Piombino (Pacini di Empoli e Rossetti di Piombino).

Reti: 59’ rig. Fedi, 72’ Michelotti.

Note: espulso Bouhafa

CERRETO GUIDI - Vittoria pesante in chiave play-off della Real Cerretese sul San Piero a Sieve. Sono dunque i biancoverdi ad allungare la loro striscia, salendo a quota 53. Mister Petroni schiera Michelotti (nella foto) al posto di Pagliai. Sul fronte opposto Signorini, privo dello squalificato Bencini, cambia 5 uomini rispetto al turno precedente: Barzagli, Lukolic, Fedele, Santilli e Cassai le novità. Nel finale di primo tempo i locali rimangono in 10 per l’espulsione di Bouhafa, forse innervosito da offese a sfondo razziale. Nella ripresa la Real Cerretese piazza l’uno-due vincente su palle inattive: al 59’ un rigore trasformato da Fedi e al 72’ una splendida punizione di Michelotti. Il San Piero a Sieve prova a rientrare in partita, ma non trova mai il guizzo giusto per riaprire i giochi.