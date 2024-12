Promozione: colpaccio X Martiri, stesa la Valsanterno

Valsanterno

2

X Martiri

3

VALSANTERNO: Sartiani, Castagnini, Valentini (1’ st Tosi), Gallinucci, Alpi, Sini (11’ st Senese), Pirazzoli, Suzzi (40’ st Nappi), Tonini, Abiba, Bali. All.: Geraci.

X MARTIRI: Aleotti, Di Pasquale, Berveglieri, Meli, Aguiari, Pavinato, Buoso (40’ st Curarati), Felice (23’ st Bini), manfredini (30’ st Panzetta), Montanari, Evali (27’ pt Ercolani). All.: Bolognesi.

Arbitro: ferri di Bologna.

Reti: 5’ pt Tonini (V), 12’ pt rig. Evali (X), 17’ pt Felice (X), 43’ pt Buoso (X), 24’ st Tonini (V).

Note: ammoniti: Alpi (V), Aleotti (X), Di Pasquale (X). Espulso: Di Pasquale (X) al 27’ st.

La X Martiri interrompe l’imbattibilità casalinga della Valsanterno. Avvio difficile dei porottesi, coi padroni di casa in vantaggio dopo 5’ con Tonini. Evali però non ci sta e alla prima occasione utile entra in area e viene atterrato. Evali stesso si incarica della battuta del rigore che viene trasformato. Il gol suona la carica all’intera squadra, che trova il gol del vantaggio al 17’ minuti:un tiro deviato di Gerli diventa un assist per Felice, che chiude in rete con un sinistro sottomisura. A nulla serve la reazione del Valsanterno. al 43’ Buoso insacca l’1-3. Nel secondo tempo la X Martiri si difende bene dagli attacchi della squadra di casa, Tonini accorcia le distanze, ma il successo è della squadra di Porotto.