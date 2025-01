Promozione. Colpo Centese in rimonta. La zona playoff resta vicina

Felsina

1

Centese

2

FELSINA: Sillah, Vallasciani (49’ st Chiriacò), Grande, Sambarino (36’ st Colace), Vignudelli, Tonelli (43’ st Perin Coletto), Brunori (46’ st Gamberini), Venturi, Adeyemi, Grazia, Matta. A disposizione: Maiella, Di Mascio, Inzaina, Orsini, Tinica. All.: Buttignon.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Bonacorsi (35’ st Govoni), Grimandi (25’ st Sassu), Pirreca, Bonvicini, Sanci (17’ st Aiello G.). A disposizione: Grandi, D’Aniello, Grygiel, Rimondi, Parola. All.: Di Ruocco.

Arbitro: Ferrini di Cesena.

Reti: 10’ pt Adeyemi (F), 40’ pt Bonvicini (C), 45’ pt Pirreca (C).

Note: ammoniti: Vignudelli (F), Tonelli (F), Perelli (C).

Importante vittoria in trasferta per la Centese, che passa sul campo del Felsina. Le due squadre arrivano al match con situazioni di classifica diverse: i padroni di casa del Feina sono reduci dalla vittoria di domenica scorsa sul campo del Petroniano, ma sono invischiati in pieno nella lotta playout, mentre gli ospiti della Centese arrivano dalla vittoria casalinga sul Consandolo e sono ancora attaccati al treno playoff. Succede tutto nei primi 45’. Partono subito forte i padroni di casa, che alzano il pressing a centrocampo. Al minuto 10 Adeyemi è bravo a sfruttare un errore in impostazione della Centese e recupera palla sulla trequarti avversaria, si invola verso la porta e a tu per tu con Alberghini insacca la rete dell’1-0. Sul finale del primo tempo arriva la rete che pareggia i conti per la Centese: dopo una bella azione corale Pirreca fa da sponda per Bonvicini, che riceve dal limite, salta secco due avversari e con un preciso rasoterra infila in rete l’1-1. Raddoppia dopo pochi minuti la Centese, ancora con una azione avvolgente che porta ad un traversone dal fondo, sul quale arriva Pirreca che dal centro dell’area gira in porta con deviazione l’1-2. Nella ripresa gestiscono bene il possesso gli ospiti che mantengono il vantaggio fino al triplice fischio. Saranno 3 punti per la Centese, che sale a quota 32 appena fuori dalla zona playoff.