Promozione Colpo del Don Bosco, battuta la capolista

Un nuovo sorpasso nel "pazzo" campionato di Promozione girone B. Sale sul gradino più alto del podio il Bogliasco che ha battuto 2-0 il Psm Rapallo approfittando del regalo confezionato dal Don Bosco Spezia, che con i gol di Cuccole e Pesare nel primo tempo ha superato 2-0 alla grande la Caperanese, arrivata alla sfida da capolista. I salesiani hanno messo a segno un colpaccio e da Bogliasco non potranno fare altro che ringraziare per allungare di due punti in vetta. Nella lotta salvezza è arrivato il prezioso successo nel derby del Cadimare che ha riacceso le speranze rendendo avvincente il discorso play out tornando a coinvolgere anche la Tarros Sarzanese uscita sconfitta dallo scontro diretto col Little Club James. Non è riuscito a riscattarsi dalla sconfitta del derby del "Miro Luperi" il Canaletto Sepor chiudendo 0-0 la partita contro il Vallescrivia. Davvero una gara intensa e ricca di occasioni che i canarini di Massimo Plicanti sono andati vicinissimi a sbloccare ma sono stati anche graziati a una manciata di minuti dalla fine quando gli ospiti con una conclusione dalla lunga distanza hanno centrato la traversa. L’Intercomunale Beverino prosegue nella sua fase calante dopo il momento di massima intensità che aveva portato la squadra a giocarsi le carte per l’alta classifica. E’ arrivata la sconfitta casalinga 1-0 contro la San Desiderio che ha realizzato alla mezz’ora con Castagneto. Poche occasioni, gioco spigoloso e portieri poco impegnati al "Camaiora". Il Magra Azzurri mette un altro punticipo al campionato chiudendo 0-0 il confronto con il Molassana che, in caso di vittoria, avrebbe potuto agguantare al terzo posto il Psm Rapallo.

Vittoria dell’altra formazione ruentina.Il fanalino di coda Rapallo Ruentes ha battuto 3-2 la Sampierdarenese con la doppietta di D’Alessandro e guizzo di Pellegatta. Una squadra che a dicembre sembrava già spacciata si è riscattata da gennaio e pur rimanendo all’ultimo posto solitario continua a crederci.

