Promozione. Comacchiese a Castenaso. Serve la scossa per ripartire

Partita delicata, soprattutto a livello psicologico, per la Comacchiese. I lagunari (ore 15) sono attesi a Pianoro contro l’Atletico Castenaso, la squadra che all’andata espugnò il "Raibosola" con un roboante 0-3, una sconfitta che costò la panchina a Guerriero. La dirigenza scelse la soluzione interna, chiamando Mauro Bresciani e il fratello, comacchiesi doc e allenatori della juniores. Fu come un colpo di starter, la Comacchiese da quel momento cominciò a macinare punti e salire di posizioni. Dall’inizio dell’anno il però rendimento è deludente. "La sosta è stata una palla al piede – racconta il direttore sportivo Alessandro Farinelli – unito al fatto che i giocatori importanti alla ripresa si sono presentati in ritardo di condizione; non ultime le assenze, soprattutto in difesa". Si gioca sul sintetico, è un problema? "Non credo, serve un colpo di reni, ci serve una vittoria per sbloccarci, prendere fiducia e tornare a risalire in classifica. L’obiettivo play off è ancora raggiungibile, dovremo reggere anche a livello psicologico. Nel turno precedente, in casa con il Monte San Pietro, eravamo andati in vantaggio 2-0, poi ci siamo fatti raggiungere nel finale. L’Atletico Castenaso è una squadra esperta, con giocatori con trascorsi in categorie superiori e che non molla mai".