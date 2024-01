Promozione. Comacchiese, Neffati illude. Ma il Solarolo le rifila tre reti

Solarolo

3

Comacchiese

1

SOLAROLO: Visani, Mengozzi (26’ st Randi), Venturelli, Franceschini L., Morini, Ravaglia (14’ st Mongardi), Rimini (39’ st Lanzoni), S. Errani (43’ st Menicucci), Sona, Piancastelli, Bertini (31’ st Billi). All.: Assirelli.

COMACCHIESE: Farinelli, Luciani, Rizzo, Folegatti (10’ st Negri), Fantinuoli (33’ st Carli), Marcolini, K. Centonze, Neffati, Tedeschi, Marongiu, De Angelis. All.: Bresciani.

Arbitro: Chouiref di Piacenza.

Reti: 8’ pt Neffati (C), 29’ pt Sona (S), 12’ st Rimini (S), 37’ st Rimini (S).

Note: ammoniti: Ravaglia (S), Mongardi (S), Luciani (C), K. Centonze (C), Neffati (C), Negri (C).

La Comacchiese si fa rimontare e viene sconfitta a Solarolo per 3-1, risultato che allontana gli uomini di Bresciani dalla zona playoff, mentre i ravennati rimangono ben saldi al secondo posto in classifica. Al 6’ sono i padroni di casa a farsi subito vedere, sgroppata di Rimini per Franceschini, ma il suo destro viene respinto da Farinelli. Due minuti dopo però è la Comacchiese a passare, lesto Neffati a ribadire in porta una respinta di Visani su un precedente tiro dalla distanza. Ma i ravennati reagiscono subito, al 19’, sugli sviluppi di un corner, Morini sotto misura calcia verso la porta, ma Farinelli, sicuramente il migliore in campo per i ferraresi, è miracoloso nell’intervento, L’estremo difensore della Comacchiese si ripete pochi minuti più tardi su una conclusione di Sona. Al 29’ però giunge il pareggio, scatto sulla destra da parte di Mengozzi, il quale mette a centro area per l’accorrente Sona che, in questa circostanza, non fallisce l’appuntamento col gol. Al 33’ Marongiu, con un gran tiro dalla distanza, impegna severamente Visani. Nella ripresa, i padroni di casa partono fortissimo ed al 57’ passano in vantaggio, azione sulla fascia destra di Mengozzi, palla per Bertini che cerca la conclusione dalla distanza, Farinelli respinge, ma Rimini come un falco giunge con la sfera scaricandola sotto la traversa. Al 71’ lo stesso Rimini, sugli sviluppi di un calcio piazzato, colpisce in pieno il palo a portiere battuto, ma si rifarà al minuto 82 al culmine di un’azione personale.