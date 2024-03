Promozione. Consandolo, pareggio beffa. Castenaso segna nel recupero

consandolo

1

atletico castenaso

1

CONSANDOLO: Darraji, Fabbri, Ambrosecchia, Brandolini, Liri, Trentini, Mazzoni, Giberti (21’st Merighi), Gentili (1’st Tirotta), Badjie (44’st Nicoletti), Dell’Isola (8’st Gaiani). A disp. Guerra, Spinelli, Vallesani, Tufa, Corelli. All. Dirani.

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Baietti (43’st Napolitano), Alberti, Pappalardo, Meacci (44’st Macaluso), Mazzoni, Garelli (30’st Capitanio), Vinjolli, Di Salvo, Bolelli (30’st Bergami), Boni. A disp. Avino, Frison, Ghirardini, Negrini. All. Mazzoni.

Arbitro: Molinari di Ravenna. Marcatori: 36’st Mazzoni, 51’st Macaluso.

Note: ammoniti Giberti, Gaiani, Garelli.

Tutte le emozioni nel finale. Nella prima frazione l’unica azione degna di nota è un tiro cross di Pappalardo da posizione defilata, peraltro deviata da un difensore, che finisce sul palo. Tante assenze da una parte e dall’altra: nel Consandolo Colino, Baglietti, Lesi e Bianconi; tra i bolognesi gli esperti Semprini e Arcesilai. Oltre al palo nel primo tempo non succede altro di apprezzabile, con i padroni di casa che si difendono senza affanni. In avvio di ripresa brivido nella difesa argentana: in mischia un tiro di Baietti è deviato da Liri, fuori di poco. Al 23’ si fa vedere il Consandolo, un gran tiro dalla lunga distanza direttamente su punizione di Gaiani, Musiani vola e devia in angolo. La risposta è un tiro violento di Capitanio che sorvola di poco la traversa. Al 36’ i padroni di casa passano in vantaggio: scorreria di Gaiani sulla fascia, una volta in area impegna il portiere con un tiro rasoterra, Musiani respinge come può, raccoglie Mazzoni che dal limite trova il corridoio giusto, con il pallone che colpisce la traversa ed entra in rete. Di qui in avanti è un assedio del Castenaso. Nel recupero l’Atletico va vicino al pareggio con Di Salvo, un colpo di testa bene indirizzato sotto la traversa, Darraj in tuffo ci arriva. A una manciata di secondi dal termine, nel sesto e ultimo minuto di recupero, ecco il pareggio bolognese, che porta la firma di Macaluso. Franco Vanini