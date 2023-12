Promozione. Consandolo punito da un episodio nella ripresa

Valsanterno

1

Consandolo

0

VALSANTERNO: Bracchetti, Valentini, Cerasuolo, Fabbri, Tosi, Gallinucci, Simone (46’ st Nati), Pirazzoli (48’ st Turrini), Tonini, Senese (31’ st Castagnini), Bali (38’ st Abiba). All.: Potepan.

CONSANDOLO: Kalageropoulos, Gaiani, Bianconi, Brandolini, Liri, Trentini, Laquale (17’ pt Baglietti), Mazzoni (34’ st Tirotta), Gentili (7’ st Giberti), Colino (23’ st Vallesani), Dell’Isola (11’ st Badjie).

All.: Dirani.

Arbitro: Ruggeri di Cesena.

Rete: 21’ st Simone (V).

Note: ammoniti: Gallinucci (V), Bianconi (C), Gentili (C).

Nello scontro di alta classifica tra Valsanterno e Consandolo, i rossoblù di mister Dirani mancano l’occasione di ridurre il distacco proprio dagli imolesi e dalla zona playoff e chiudono il girone d’andata al settimo posto. Brividi fin dai primi minuti di gioco con un acuto tempestivo di Gaiani: al 3’ conclusione improvvisa dai 30 metri e la traiettoria infida rischia di beffare Bracchetti ma la sfera colpisce il palo. La Valsanterno fatica a incidere sulla pressione a tutto campo del Consandolo e trova il primo spiraglio offensivo al 16’: cross di Pirazzoli, Simone arriva in spaccata ma senza riuscire a imprimere potenza sul pallone. Grande occasione per i locali al 29’, con Tonini in ritardo all’appuntamento con il pallone sul cross basso da destra sul secondo palo.

Le squadre tornano negli spogliatoi dopo aver battagliato 45 minuti senza trovare la rete che avrebbe permesso di sbloccare il match. Al ritorno in campo ci prova Tonini, senza successo: al 52’ rientra dalla sinistra ma conclude a lato e due minuti più tardi non riesce a imprimere la giusta angolazione al pallone su calcio di punizione. Gaiani timbra il cartellino dei pali anche nella ripresa e al 63’ fa tremare i legni della porta difesa da Bracchetti con una punizione da lontanissimo. Passano solo tre minuti ed ecco l’episodio decisivo. Ripartenza orchestrata da Tonini, palla a sinistra per Bali che serve Simone al limite dell’area: conclusione di prima intenzione del numero 7 valligiano che piega le mani di Kalogeropoulos.