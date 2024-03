Promozione Coppa Italia: "San Marco, devi crederci"

E’ arrivato il giorno tanto atteso per la San Marco Avenza che questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Boschi“ di Firenze disputerà la semifinale della Coppa di Promozione contro la squadra di casa del Centro Storico Lebowski. Si gioca in gara secca, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. I rossoblù hanno lo svantaggio di giocare in campo avverso fra l’altro contro un avversario, espressione del calcio popolare, che vanta un largo seguito di sostenitori. Le due semifinaliste sono accomunate dal fatto di aver fatto un grande percorso in Coppa ma senza brillare particolarmente in campionato. Entrambe vantano 32 punti in classifica. La San Marco nel girone A li ha fatti in 27 gare ed è quintultimo. Il Centro Storico Lebowski nel girone B li ha fatti in 25 gare e si trova in una più tranquilla posizione di centro classifica.

"Questa è una partita che va fuori delle righe del campionato – ha anticipato il direttore sportivo degli apuani Gabriele Panizzi –. E’ una gara da dentro o fuori dove non hai prove d’appello o possibilità ulteriori di porvi rimedio. In queste gare non vince sempre chi è più forte ma chi ci crede di più. Noi dovremo essere bravi a non cadere nelle provocazioni dell’ambiente. Dovremo fare quello che ci ha contraddistinto sinora ovvero cercare di giocare facendo possesso palla. Riuscissimo ad andare subito in vantaggio non sarebbe male. A prescindere da chi giocherà o meno è una partita in cui tutti dovranno dare oltre il cento per cento per poi, comunque vada, non avere rimpianti. Il Lebowski ha una squadra fisicamente più strutturata della nostra con solo un paio di brevilinei. Potremmo soffrirlo sui calci da fermo ma trovare anche un avversario più lento di noi e per questo dovremo provare a sfruttare le nostre caratteristiche".