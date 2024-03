Promozione Coppa Italia. San Marco, game over. Il Cs Lebowski strappa il biglietto per la finale rifilando tre retri ai rossoblù

Cs Lebowski

3

San MArco Avenza

1

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Targioni, Frutti (62’ Mazzoni), Mulas, Quadri, Rosi, Giuntoli, Ciabatti (91’ Urbinati), Fornai (72’ Conversano), Ciancaleoni (86’ Rossi), Calbi, Gualandi. A disp. Pagani, Burchielli, Magnelli, Pagni, Corsini. All. Miliani.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Franzoni (70’ Lattanzi), Della Pina, Cucurnia, Zuccarelli, Dell’Amico (75’ Aliboni), Conti (65’ Orlandi), Pasciuti, Donati (70’ Doretti), Shqypi, Smecca. A disp. Tognoni, Pasquini, Granai, Guidi, Bellè. All. Alessi.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Marcatori: 12’ Calbi (L), 53’ Pasciuti (S), 67’ Ciancaleoni (L), 96’ Mazzoni (L).

FIRENZE – Niente finale di Coppa Italia di Promozione per la San Marco che ha fatto la partita al “Boschi“ ma ha finito per pagar care le proprie fragilità difensive. I rossoblù sono partiti bene impegnando per primi il portiere avversario con Shqypi e mettendo in mezzo alcuni palloni pericolosi ma il Lebowski, trascinato da un grande tifo, è passato alla prima occasione. Al 12’ Calbi si è liberato al limite dell’area ed ha spedito la palla sotto l’incrocio. Gli avenzini hanno continuato a far gioco ma i fiorentini sono stati più pericolosi nelle poche folate offensive. Al 20’ ancora Calbi ha costretto Baldini alla paratona ed al 38’ il portierino si è ripetuto su tiro in mischia di Ciancaleoni.

Nella ripresa la San Marco è pervenuta al pareggio su bel tiro a giro di Pasciuti al 53’. Il match a questo punto sembrava in controllo ma al 67’ la squadra di David Alessi si è fatta sorprendere su un calcio d’angolo con Ciancaleoni che ha potuto spingere in rete di testa da pochi passi, appostato sul secondo palo. La reazione degli ospiti è stata blanda nonostante i tanti cambi. All’88’ ci ha provato Smecca ma il suo tiro da fuori è stato respinto sopra la traversa dal portiere. In pieno recupero, con gli apuani sbilanciati, è arrivato anche il 3 a 1 in contropiede di Mazzoni.

Gian.Bond.