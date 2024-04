Promozione. "Corridonia-Vigor per i playoff. Aurora, a caccia di punti pesanti»

"È un turno decisivo perché dopo questa giornata l’80% delle situazioni sarà molto più chiara nel girone B di Promozione". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, commenta la 28ª giornata che presenta match interessanti per la salvezza e per la conquista dei playoff. "Invece – osserva – da tempo è stato definito quello su chi salirà in Eccellenza: manca solo il conforto della matematica, ma Matelica ha centrato l’obiettivo".

Ecco le partite del fine settimana presentate da Buratti.

Appignanese-Elpidiense Cascinare: "Ecco una di quelle sfide che può decidere le sorti di entrambe le formazioni impegnate nella lotta per la salvezza: X2".

Atletico Centobuchi-Palmense: "L’Atletico è una squadra forte e in forma, 1".

Corridonia-Vigor Castelfidardo: "È uno spareggio di alta classifica tra bellissime formazioni che giocano bene: 1X".

Casette Verdini-Matelica: "Credo che il Matelica festeggerà in casa il salto di categoria: 1x".

Cluentina-Porto Sant’Elpidio. "È un altro spareggio, la vincente si salverà con merito. Ritengo che possa essere una partita equilibrata in cui nessuno vorrà perdere: X".

Monticelli-Aurora Treia: "Sarà una partita molto combattuta: il Monticelli si gioca le ultime speranze per agguantare i playoff, per l’Aurora è invece l’ultima chiamata ed è costretta a fare risultato per la salvezza".

Sangiorgese-Potenza Picena: "Una gara complicata: la Sangiorgese ha trovato continuità ma dall’altra parte ci sarà un Potenza Picena galvanizzato dalla vittoria di sette giorni fa e dal ritorno in panchina di Santoni. Metto X2".

Trodica-Rapagnano: "Spero che sia arrivato il momento della continuità, la squadra è in forma e abbiamo infilato due vittorie di fila. È una partita in cui dobbiamo per forza ottenere i 3 punti per garantirci i playoff".