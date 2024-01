Promozione. Dalla Champions al Montagnano: il nuovo centravanti è il norvegese Svarups

AREZZO

Parla lettone il nuovo attaccante del Montagnano che potrebbe esordire questo pomeriggio nell’anticipo di campionato contro il Torrenieri. Kaspars Svarups, classe 1994, è l’ultimo colpo di mercato dei torelli di Corrado Menchetti. Oltre 150 presenze e 24 gol nella serie A lettone, due partite di qualificazione alla Champions, 14 di qualificazione all’Europa League, e poi le esperienza in Italia con Sambenedettese in D (2021-2022), Cittanovese e Modenese, prima di tornare in Lettonia e Norvegia da cui arriva dall’Hammerfest, squadra di terza divisione, potendo contare in bacheca lo scudetto lettone e due coppe di lega. "Cercavamo un attaccante - spiega il presidente Menchetti - dopo una partenza in salita che ci vedeva all’ultimo posto dopo nove partita abbiamo trovato la giusta quadratura, ma nonostante il valore tecnico di una rosa molto giovane ci mancava qualcosa davanti". Ecco i tentativi con alcuni attaccanti della zona, altri di serie superiore ma senza buon esito. "Poi grazie ad alcuni dirigenti che conoscevano è stato possibile tesserare Kaspars - confida Menchetti - il campionato di Promozione è davvero difficile e la classifica così corta lo dimostra. Basta una sconfitta per tornare in basso. L’obiettivo nostro è raggiungere la salvezza quanto prima e l’arrivo di un attaccante esperto e fisico, con doti tecniche, si spiega proprio in questo senso".