Promozione. Debacle del Montelupo in casa del fanalino di coda. Il Porta Romana sorride con una rete per tempo

porta romana

2

montelupo

0

PORTA ROMANA: Romano, Cerrato, Trincia, Ciuffi, Zeroni, Lalaj I., Rosi, Anzalone, Lalaj A. (73’ Yousef), Turini (81’ Cossotto), Habachi (86’ Diaby). A disp. Cecconi, Nencioni, Di Francesco, Frongillo, Diemesor. All. De Carlo.

MONTELUPO: Lensi, Bini, Piochi (53’ Anedda), Tremolanti (81’ Brogi), Corsinovi, Cupo, Cerrini (73’ Bianchini), Safina, Garunja (50’ Alicontri), Ndaw, Ulivieri. A disp. Cappellini, Beconcini, Terramoto, Bruno. All. Lucchesi.

Arbitro: Muhammad di Pontedera.

Reti: 6’ Habachi, 56’ Zeroni.

Note. Espulsi al 68’ Ndaw (M) e Cerrato (P) per reciproche scorrettezze.

FIRENZE – Brutta battuta d’arresto per il Montelupo, che dopo aver battuto il Saline e frenato il Belvedere, due delle big del girone B, cade sul campo del fanalino di coda Porta Romana, capace di imporsi con una rete per tempo, grazie ad una prestazione di carattere e di cuore. Mister Lucchesi deve fare a meno degli squalificati Cintelli, Gueye, Marrazzo e Safina, ma l’approccio degli amaranto non è quello di questo 2024. Pronti via, infatti, e Habachi sorprende il portiere Lensi con un tiro di precisione. Un gol prezioso che ha dato coraggio ai padroni di casa, bravi poi ad imbrigliare la reazione degli ospiti. Difatti, in due ripartenze il Montelupo non è stato in grado di graffiare come in altre occasioni. Nella ripresa, Lucchesi per dare maggior spinta alla manovra, inseriva anche bomber Anedda, ma senza ottenere benefici. Anzi, al 56’ era proprio il Porta Romana a trovare anche il raddoppio che chiudeva il match.

G.P.