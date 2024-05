Promozione. Derby al Castelnuovo

PIEVE FOSCIANA

0

CASTELNUOVO

1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli (80’ Turri), Telloli (79’ Cavani), Pietrazzini, Matteoni (79’ Tardelli), Da Prato (60’ Bonini), Lucchesi, Turri, Bertellotti, Orsetti, Rocco (15’ Giunta). All.: Cecchi.

CASTELNUOVO: Labozzetta, Santelli (59’ Benedetti), Filippelli (59’ Bernardeschi), L. Biagioni (92’ Tortelli), R. Biagioni, Romiti, Babboni, Bartolomei, Baroncini (59’ Camaiani), Grassi, Tersigni (59’ Casci). All.: Pisciotta.

Arbitro: Boneddu di Prato (Lazzareschi e Moriconi di Lucca).

Rete: 3’ Bartolomei.

SAN ROMANO GARFAGNANA - Derby di fine stagione all’ "Alberto Terni" di San Romano, fra due formazioni che non avevano più niente da chiedere a questo campionato. Vince il Castelnuovo che chiude, così, a centro classifica, al cospetto di un Pieve Fosciana volenteroso, ma nulla più, che, retrocesso da tempo, termina questa sua tribolata stagione con l’ennesima sconfitta. Decide un guizzo di Bartolomei subito in avvio: azione personale del numero otto gialloblu, conclusione dal limite e palla in rete, per quello che risulterà il gol decisivo.

Nel resto della gara, infatti, la reazione dei pievarini è sterile e inconcludente; la squadra di Massimiliano Pisciotta gestisce senza correre rischi e, nella ripresa, sfiora un paio di volte il raddoppio, ma Regoli è reattivo e salva i suoi.

Ora, per il Pieve Fosciana si parla di rifondazione, sia come società che come organico, a partire dal nuovo allenatore, per affrontare con rinnovato entusiasmo il torneo di Prima categoria.

Progetti ambiziosi, invece, sono in programma per il Castelnuovo, sicuro protagonista ad alti livelli nella prossima stagione nel campionato di Promozione.

F. B.