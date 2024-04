Promozione: di scena a Montemurlo. Il Pietrasanta cavalca l’onda. Proseguire la striscia da sballo

Sul sintetico del “Nelli“ di Oste a Montemurlo il Pietrasanta punta a proseguire la sua striscia da sballo che l’ha portato fino a raggiungere (con merito) la vetta della classifica in Promozione, agganciando il Viareggio agli attuali 57 punti. Oggi alle 16 in terra pratese i biancocelesti troveranno un’avversaria tranquilla, senza più obiettivi di classifica: il Viaccia infatti si è salvato matematicamente domenica scorsa andando a vincere 2-1 proprio a Viareggio. Domenica prossima poi i versiliesi avranno invece il match interno col Maliseti Seano nell’ultima giornata... che potrebbe decretare la squadra campione... così come rimandare tutto allo spareggio.

Fischietto rosa questo pomeriggio anche per il Pietrasanta, come per il Viareggio: arbitrerà Margherita Fioravanti di Firenze, assistita pure in questo caso da guardalinee di Pistoia (Giovanni Gallà e Riccardo Spinelli).

Uno squalificato per parte: Torcasso nel Viaccia ed il giovane classe 2004 Lorieri nel Pietrasanta. Oltre al lungodegente Togneri (stagione finita per lui), il tecnico Giuseppe Della Bona non avrà poi nemmeno l’altro baby Belli (il 2005 è andato in gita) e Bondielli (influenzato). Febbre in settimana anche per il 44enne Francesco Tosi che però sembra poter essere recuperato. Se non ce la facesse Tosi allora potrebbe essere accentrato Szabo mezzala, con l’avanzamento di Genovali a "quinto" di destra e l’inserimento di Da Prato come "braccetto" in difesa. In attacco invece è duello tra Falorni e Mancini per affiancare il bomber trascinatore Mengali.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Genovali, 4 S. Ceciarini, 3 Laucci; 7 Szabo, 10 Tosi (Da Prato), 6 Ghelardoni, 8 Tragni (2003), 2 Vaselli (2004); 9 Mengali, 11 Falorni (Mancini).