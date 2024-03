Promozione, domenica appuntamento in casa dei fiorentini. Per la Sansovino è questa la settimana più lunga. Scontro diretto con l’Affrico: serve solo vincere

AREZZO

È iniziata la settimana più lunga per la Sansovino di Enrico Testini. La settimana più calda e impegnativa forse, alla luce di cosa recita la classifica e della posta in palio che domenica (ore 15) attende la società di Alessandro Iacomoni in casa della capolista Affrico. Domenica scorsa la Sansovino è caduta in casa contro la Settignanese per 2-1. E dire che i savinesi erano passati in vantaggio per 1-0 grazie ad un autogol salvo poi farsi rimontare. Una sconfitta pesante proprio mentre l’Affrico tornava a casa vista l’impraticabilità del campo di Subbiano. Tradotto, la classifica adesso vede l’Affrico a 53 punti con una gara in meno rispetto alla Sansovino che di punti ne ha 48. Cinque le lunghezze di distanza che per i fiorentini, allenati da Luca Tognozzi (ex Sansovino, Castiglionese, Montevarchi, Sangio, Pescara e Reggina tra le altre), per i quali domenica potrebbe anche andare bene un punto per lasciare tutto invariato in attesa di andare poi di nuovo a Subbiano (probabilmente giovedì 28 marzo).

Per la Sansovino invece non è l’ultima occasione, ma di certo è una partita delicata, da non fallire e sicuramente vincere per mettere nuovamente il fiato sul collo ai fiorentini, visto che dopo domenica mancheranno cinque giornate al termine, e soprattutto si tornerà in campo dopo la sosta di due settimane. Come sempre un buon numero di tifosi si metterà in marcia da Monte San Savino puntando al colpaccio che animerebbe e non poco questo finale di stagione.