Promozione, domenica i playoff a Solarolo. Portuense in Romagna con un pieno di fiducia

A Portomaggiore è cominciato il conto alla rovescia per lo spareggio playoff in programma domenica a Solarolo: i romagnoli erano stati raggiunti al terzo posto nel turno precedente, posizione confermata dal successo sul Mesola e dalla miglior classifica avulsa, vale a dire negli scontri diretti. Nel paese di Laura Pausini i rossoneri avranno a disposizione un risultato su tre, ma visto il rendimento espresso dall’avvento di Paolo Mariani tutto può succedere. Il nuovo allenatore sa come si fa a sfruttare nel migliore dei modi i play off: l’anno scorso alla guida del Reno Sant’Alberto traghettò i romagnoli all’Eccellenza, in più non si dimentichi che il Solarolo lo conosce bene per averlo allenato tre anni fa. "E’ una squadra scorbutica – racconta il timoniere rossonero – forte fisicamente, soprattutto in difesa. Inoltra può schierare Errani play maker davanti alla difesa, che ha personalità da vendere, e due esterni molto veloci".

All’andata le diede la prima delusione. "Perdemmo con largo margine, ero arrivato solo da due giorni; da allora è cambiato molto. Ho l’onore e la fortuna di aver allenato una squadra di ragazzi con grande talento, che mi ha seguito in tutto e per tutto, riuscendo a superare l’handicap di avere ogni volta giocato con 4-5 giocatori indisponibili. Dal mio arrivo abbiamo disputato 26 partite e raccolto 52 punti; nel ritorno raccolto 11 vittorie e sei pareggi, il miglio rendimento dell’intero girone". Rendimento che andrà confermato nella partita che vale l’intera stagione. "La mentalità acquisita in questi mesi è quella giusta. A Solarolo mancheranno Bolognesi e Di Domenico, ma tornano a disposizione Sorrentino e Masiero, tenuti a riposo con il Felsina essendo in diffida, ma soprattutto ci sarà il ritorno a tempo pieno di Melandri". Oltre al pass della Portuense per i play off, il turno di domenica è stato importante per il Casumaro, che ha vinto nonostante le tante assenze con lo Sparta Castelbolognese: tre punti che consentono il raggiungimento della salvezza senza la lotteria dei play out. Franco Vanini