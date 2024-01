Promozione Don Bosco Spezia a tre punti dalla vetta

E’ durato una settimana soltanto il regno del Psm Rapallo. Sette giorni in vetta alla classifica del campionato di Promozione girone B e poi il crollo clamoroso sul campo del Vallescrivia che ha rifilato una severa lezione (quantificata nelle cinque reti) ai ruentini che lasciano così il comando non soltanto al ritorno del Bogliasco ma anche a una serie di avversarie che si sono rifatte sotto in piena corsa per il titolo. La vetta della classifica è molto incerta con cinque potenziali leader divise in soli tre punti, mentre l’Intercomunale Beverino è scivolata a cinque lunghezze dal vertice e deve ritrovare lo smalto di due settimane fa per rimanere ancora legata al sogno. Vallescrivia dunque mattatrice di giornata con il 5-0 sul Psm Rapallo nel segno della tripletta di Liguori e guizzi di Raiola e Fassone. Resta al secondo posto la Caperanese che ha vinto sul campo della San Desiderio 2-0 grazie alle reti messe a segno da Garrasi e Binaj. Non riesce nell’impresa della vittoria sul campo del Levanto la Tarros Sarzanese e i tre punti avrebbero atto davvero molto comodo ai rossoneri sia per la classifica che per ritrovare la serenità necessaria per affrontare una parte finale di stagione che si preannuncia molto combattuta anche nella lotta salvezza. Il pareggio (1-1), nello scontro in alta quota conquistato a Molassana conferma tutte le qualità del Don Bosco Spezia. I rossoneri salesiani restano in corsa nel gruppetto delle grandi del torneo, a 3 punti dalla vetta. Secondo colpo consecutivo del Canaletto che dopo aver superato l’Intercomunale Beverino è andato a prendersi la vittoria con il punteggio di 3-0 a Rapallo. Tante reti nella sfida tra Cadimare e Little Club James terminata 2-2 ma nessun sorpasso tra le due avversarie che proseguono così spalla a spalla la lotta per evitare la retrocessione.