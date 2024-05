Promozione, dopo la retrocessione dell’Aurora Treia. Cegna: "Pronti a fare un passo indietro»

"La dirigenza è pronta anche a fare un passo indietro qualora ci fossero persone che hanno a cuore l’Aurora. Garantiremo la nostra piena collaborazione a chi vorrà farsi avanti per il bene della società". È quanto dice Stefano Cegna, presidente dell’Aurora Treia, dopo la retrocessione in Prima categoria. "Il futuro – continua il presidente – dovrà essere stimolante e ricco di ambizioni per chi ama l’Aurora, anche per la possibilità di tornare a giocare nello stadio “Giovanni Compagnoni” che è la nostra casa. Presto ci sarà un’assemblea pubblica, auspichiamo nella presenza di tanti amanti dei nostri colori per aiutarci a programmare il futuro. Con l’unità e la compattezza riusciremo a lasciarci alle spalle questi giorni difficili". Il presidente ripercorre l’anno culminato nella retrocessione. "Sapevamo che ci potesse essere questo rischio viste le tante modifiche effettuate". Su questo punto interviene il diesse Diego Fraticelli. "Dopo i tanti addii in estate siamo stati costretti a rifondare la squadra. Eravamo consapevoli dei rischi, purtroppo non è arrivata la svolta tanto auspicata dal mercato di riparazione". Il presidente Cegna guarda avanti. "Abbiamo la consapevolezza – conclude il presidnete – che l’Aurora ha basi solide per poter ripartire con un progetto importante. Ci sono tanti giovani del vivaio che hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra e maturare durante il campionato".