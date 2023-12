Promozione, due anticipi alle 14.30 inaugurano la nuova giornata. Sabato caldo in casa dell’Alberoro. Bernacchia riceve la Sansovino

AREZZO

È il giorno del derby, forse uno dei più attesi. La Promozione scatta con due anticipi e vedrà scendere in campo tre formazioni aretine alle 14.30 con gli occhi che saranno puntati soprattutto sull’impianto sportivo di Alberoro. Qui i ragazzi di Marco Bernacchia aspettano la Sansovino di Enrico Testini. Un derby con vista sui piani alti della classifica dove l’Alberoro è riuscito a stare fino ad oggi con il suo nuovo progetto tecnico, e dove la Sansovino vuole entrare e magari salire ancora. La classifica oggi vede l’Alberoro avanti di un punto sulla Sansovino, rispettivamente al quarto e al quinto posto. Il terzo posto oggi è dell’Antella con 20 punti, quindi salendo ecco il Grassina a 23 e poi l’Affrico da solo al comando con 27 punti.

La posta in palio è decisamente importante visto che una vittoria garantirebbe almeno un posto sul podio per 24 ore. L’Alberoro è reduce dal ko in casa della capolista (3-0) ma in casa viaggia decisamente forte davanti al solito pubblico caloroso. La Sansovino invece non vince da tre turni dopo aver fermato l’Affrico. E a proposito di anticipi oggi sarà anche la giornata di Casentino Academy-Torrenieri scontro diretto tra due squadre appaiate a quota 16 punti. Chi vince potrebbe avvicinare le posizioni che contano della classifica, allungando tra l’altro dalla zona rossa.