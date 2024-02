Promozione. Due sberle dalla Larcianese. Il Viaccia ci prova ma non basta

Larcianese

2

Viaccia

0

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Lo Russo, Pini, Sheta, Foresta, Iannello D., Sarti, Ferraro, Ndiaye, Biagioni. A disp.: Pinochi, Marianelli, Dinucci, Giovanchelli, Lebbaraa, Musteqja, Maccagnola, Bulku, Lenti. All.: Cerasa.

VIACCIA: Biancalani, Maiolino, Melani, Martin, Carlesi, Ferroni, Piampiani, Wahabi, Tomberli, Sforzi, Rozzi. A disp.: Oliva, Martinelli E., Papa, Querci, Michelozzi, Medini, Servillo, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 53’ Lo Russo, 58’ Ferraro.

Niente da fare per il Viaccia, che cade anche sul campo della Larcianese e rimane bloccato a quota 26 punti, dovendo ora guardarsi anche le spalle dalla zona play out del girone A di Promozione.

Primo tempo di marca viola al "Cei", con la Larcianese che non riesce clamorosamente a sbloccare il punteggio. I ragazzi di Cerasa partono forte con due occasioni per Biagioni e Lo Russo, e conquistano un calcio di rigore in seguito all’atterramento falloso di Maiolino ai danni di Ndiaye. Sul dischetto va Biagioni, che però spara alto sopra la traversa e grazia i pratesi.

Al 44’ il Viaccia avrebbe incredibilmente l’occasione per punire i locali, ma Venturini è miracoloso nel mantenere inviolata la sua porta. Si va dunque al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa la Larcianese continua ad attaccare per sbloccare la partita e stavolta trova il gol. Prima il destro a girare di Lo Russo al 53’, poi il raddoppio con il tiro preciso a rimorchio di Ferraro al 58’: due reti che indirizzano il match in favore dei padroni di casa, col Viaccia che probabilmente ha faticato a ripartire dopo la sosta negli spogliatoi.

La reazione della squadra di Ambrosio tarda ad arrivare e solo nel finale Batacchi impensierisce Venturini con una bella conclusione. Troppo poco per provare a pareggiare e per riuscire a portare a casa punti da questa partita.

L. M.