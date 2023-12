Promozione. E’ il giorno del doppio derby maremmano

Doppio derby maremmano nel girone B di Promozione. L’Atletico Maremma infatti ospita il Belvedere Grosseto per quello che ad oggi, classifica alla mano, sembra una sfida playoff. I padroni di casa infatti nell’ultimo periodo hanno ingranato la marcia giusta salendo fino ad arrivare a 21 punti e conquistare il quarto posto. Belvedere che invece è a quota 26 punti, terzo, e dopo il ko casalingo contro la Sestese sembra fuori dai giochi – anche se è presto – per la lotta al vertice, che dovrebbe vedere San Miniato Basso e Sestese protagoniste. I grossetani però, dopo il ko di domenica, sono tornati sul mercato ed hanno preso un colpo da novanta, ovvero Giovanni Bandini, attaccante di categoria superiore che va ad aumentare il reparto attaccanti a disposizione di Giallini. L’altro derby si gioca in via Adda a Grosseto con l’Invictasauro che ospita il Sant’Andrea, reduce dalla seconda vittoria. Il nuovo tecnico degli ospiti, Silvestro, ha riportato un po’ di serenità in casa maglianese, ma oggi servirà un’altra prestazione super per uscire dalla zona retrocessione. Il programma: Atletico Maremma-Belvedere Grosseto, Invictasauro-Sant’Andrea.