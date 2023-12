Promozione. È il Viareggio... "dei 3 tenori»: Brega-Cecia-Chicchia. Zebre sempre saldamente al comando del girone

viaccia

VIACCIA (4-3-1-2): Biancalani; Maiolino, Carlesi (23’ pt Batacchi), Ferroni, Querci (26’ st Piampiani); Michelozzi, Sforzi, Wahabi; Servillo (23’ st Bastogi); Rozzi, Tomberli. (A disposizione: Oliva, Torcasso, E. Martinelli, Papa, Medini, Martin). All. Luigi Ambrosio.

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; T. Ricci, Benedini, Benassi, Sapienza; Fazzini, Pizza, Marinai (27’ st Belluomini); Chicchiarelli (36’ st Scaranna); Brega, Ceciarini (8’ st Minichino). (A disposizione: Gianni Santini, Lombardi, Matteo Santini, Tomei, Danesi). All. Stefano Santini.

Arbitro: Daniele Frediani di Pisa.

Reti: 41’ pt Ceciarini, 47’ pt Brega; 19’ st Tomberli, 26’ st’ Chicchiarelli.

Note: ammoniti Wahabi e Sapienza.

MONTEMURLO – Coi gol dei suoi attaccanti continua a volare il Viareggio capolista nel girone A di Promozione Toscana. Esattamente come la domenica prima arriva un successo 3-1 per le zebre, stavolta in trasferta sul sintetico dell’"Ado Nelli" di Montemurlo contro un Viaccia scorbutico sì ma mai veramente in grado di impensierire i bianconeri che sistemano la faccenda incanalando il match con un micidiale "uno-due" a fine primo tempo dopo aver sofferto il ritmo dei padroni di casa.

Nel primo tempo, comunque molto equilibrato, il Viaccia scherma bene il Viareggio sporcando e chiudendo tutte le linee di passaggio ed impedendo di fatto agli ospiti di arrivare puliti dai propri attaccanti, costringendo i difensori Ricci, Benedini e Benassi spesso a dover ricorrere al lancio lungo sistematico saltando il centrocampo.

Le zebre infatti fanno fatica nello sviluppo della manovra... però alla lunga vengono fuori proprio i "tre tenori" dell’attacco. E saranno loro (Gabriele Ceciarini, bomber Cristian Brega e Samuele Chicchiarelli) gli autori dei gol che decideranno l’incontro. Al 10’ Biancalani respinge il destro di Marinai (impiegato da mezzala, con Pizza playmaker basso) e poi Chicchiarelli manca l’appuntamento col gol sblocca-partita angolando troppo fuori. Ci prova su punizione il Viaccia con Rozzi ma il gol lo fa il Viareggio al 41’ con "L’alligatore" Ceciarini di testa su corner a rientrare di Fazzini. I pratesi protestano tanto, sostenendo che la palla dopo aver colpito la traversa non aveva varcato completamente la riga di porta.

Il raddoppio nei minuti di recupero lo fa Brega con un gran tiro dei suoi dalla trequarti, dopo aver ricevuto palla orizzontale da Marinai. Il Viaccia prova a riaprirla nella ripresa con Tomberli su cross di Bastogi (che resiste alle cariche di Minichino). Ma il Viareggio si riporta subito avanti di due con Chicchiarelli che risolve in scivolata una mischia sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il migliore delle zebre è Benassi.