Promozione e Prima Categoria. Il Morciano si prende tutto nell’anticipo in casa del Superga Nel Girone D, la Fratta Terme vince 0-7 contro il Del Duca Grama. In testa alla classifica la Sampierana con 62 punti. Nel Girone H, il Riccione 1926 è in testa con 56 punti.