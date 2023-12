Promozione e prima categoria. Portuali campione d’inverno, la Vigor Castelfidardo invece perde il primato

Portuali campioni d’inverno. Dopo un’andata da protagonisti i dorici vanno al giro di boa da soli in vetta al girone A di Promozione. Il secondo tempo perfetto di sabato nel match casalingo contro l’Atletico MondolfoMarotta permette alla formazione di Ceccarelli di prendersi i tre punti grazie alle reti di Savini e Lazzarini e al ritorno dopo le festività natalizie gli anconetani potranno sfruttare un altro turno casalingo (contro il Villa San Martino). Il resto lo fa il Moie Vallesina che va a espugnare il campo dell’altra ormai ex capolista Sant’Orso. Delle squadre di testa quindi vincono solo i Portuali. Frena infatti anche il Fabriano Cerreto che dal big match di Marina torna con un solo punto, come in parità finisce anche Osimo Stazione-Castelfrettese. Rialza la testa la Biagio Nazzaro corsara sul campo del Barbara Monserra centrando così in un colpo solo anche il sorpasso in classifica.

Nel girone B non riesce a tenere la testa della classifica la Vigor Castelfidardo che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Trodica in difficoltà, mentre il Matelica centra la sesta perla vincente consecutiva e ottiene il primato e il titolo di campione d’inverno.

Scendendo invece in Prima categoria equilibrio massimo nel girone B con tre squadre in testa alla classifica. La Filottranese perde a Montemarciano e viene raggiunta dalla Real Cameranese e Castelleonese, entrame vittoriose. Sarà quindi un 2024 di battaglia per ottenere il pass valido per la Promozione. A un solo punto di distanza ci sono Montemarciano e Sassoferrato Genga.

Nel girone C torna alla vittoria, dopo due pareggi esterni e una sconfitta casalinga, la Passatempese chiudendo il 2023 all’ottavo posto in classifica con 17 punti. Sia la Promozione che la Prima categoria ora si fermano per le vacanze natalizie e torneranno in campo nel fine settimana del 6 e 7 gennaio.