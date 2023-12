Promozione e Prima categoria. Quattro turni a Finori del Porto Sant’Elpidio. Montemilone, una giornata a testa per tre calciatori

Nel campionato di Promozione è stato squalificato per quattro turni Alessandro Finori del Porto Sant’Elpidio. Un provvedimento preso "per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Il calciatore – si legge nella motivazione – si avvicina al direttore di gara afferrandolo per la maglia e pestandogli un piede, senza ulteriori conseguenze".

Sono poi state comminate due giornate di squalifica a Piccioni e Pietrucci del Monticelli; dovranno poi osservare un turno di stop Luca Facciaroni (Rapagnano) e Jimmy Frascerra (Sangiorgese Monterubbianese), Alessandro Ceresani (Appignanese). È poi stata comminata una multa di 200 euro alla Cluentina "per avere permesso un soggetto non in distinta di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per rivolgere espressioni irriguardose alla terna arbitrale".

Nel campionato di Prima categoria è stato squalificato per un turno Angelo Ortolani, allenatore dell’Esanatoglia. Il giudice sportivo ha inoltre fermato per una giornata Emanuel Lautaro Toresani (Portorecanati), Alex Castelli (Caldarola), Mandolini (Passatempese), Federico Carboni, Mirco Maccari e Federico Bartolini (Montemilone Pollenza). In Prima categoria si recupererà sabato alle 14.30 la partita Portorecanati-Cingolana San Francesco.