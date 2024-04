Promozione, è una giornata cruciale. Barbara-Marotta da dentro o fuori

In Promozione si giocano oggi (alle 16) tutte le partite.

Fermignanese-Villa San Martino. "Dobbiamo – dice il ds del Villa Luca Bocci – pensare solo a noi stessi e fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo, solo così saremo certi di mantenere la categoria. Le energie rimaste sono poche ma dovremo fare un ultimo sforzo". Arbitro Domizi di Macerata.

Sant’Orso-Biagio Nazzaro. Entrambe in zona playoff hanno l’imperativo di fare risultato. "Affrontiamo una squadra attrezzata e che sta attraversando un buon momento – spiega il trainer del S.Orso Pierangelo Fulgini – è un bel test per noi". Arbitro Fiermonte di Macerata.

Gabicce Gradara-Castelfrettese. Svanita la possibilità della salvezza diretta, l’obiettivo del Gabicce Gradara è di conquistare la migliore posizione playout e allora diventa fondamentale lo scontro diretto al Magi contro la Castelfrettese avversario che sopravanza di due lunghezze la formazione di mister Capobianco. "La gara – dice Capobianco – va affrontata con equilibrio e accortezza, senza frenesia: il gol può arrivare anche alla fine". Arbitro Pasqualini di Macerata.

Valfoglia-Pergolese. "Pergola – dice il dg del Valfoglia Andrea Rossi – nel girone di ritorno è stata una delle migliori formazioni per rendimento e punti. L’obiettivo più importante di mantenere la categoria è stato centrato. Chiudere in casa con un risultato positivo ci farebbe piacere". Da parte della Pergolese che come neo promossa sta compiendo un vero capolavoro (è a ridosso dai playoff) il commento è di mister Max Guiducci: "Partita difficile, comunque dovremo cercare la vittoria contro una squadra in salute, vogliamo sia noi che loro migliorare la classifica". Arbitro Lombi di Macerata.

Barbara Monserra-A. Mondolfo Marotta. "Partita da dentro o fuori per noi – dice il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – dobbiamo vincere per cercare di riagguantare i playout anche se siamo legati ai risultati delle altre gare. L’affronteremo come una finale, ci siamo preparati bene nonostante qualche defezione". Arbitro Bartomioli di Pesaro.

Marina-Vismara. I locali sperano ancora di poter riagganciare i playoff, gli ospiti giocheranno per migliorare la posizione nella griglia playout. "Andiamo a Marina forti dell’entusiasmo della vittoria nel derby con il Villa San Martino – dice il presidente del Vismara Parlani – per noi questa è una finale". Arbitro rincoli di Ascoli Piceno.

Le altre partite. Osimo Stazione-Moie Vallesina. I padroni di casa giocano per trovare il miglior posto possibile nei playout, stessa cosa per gli ospiti, ma per una posta in palio diversa: i playoff. Arbitro Gasparoni di Jesi. Portuali Dorica- Fabriano Cerreto. La seconda ospita la prima per un match di sicuro interesse. Arbitro Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Amedeo Pisciolini