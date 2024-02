Settimello

0

Maliseti Seano

0

SETTIMELLO: Marchi, Diffini, Kowalski, Gambini, Testaguzza T., Ussia, Lakti, Thiam, Orlandi, Calabretta, Becattini. A disp.: Testaguzza J., Russo, Baldi, Ferrari, Nodari, Gasparrini, Giusti, Angiolini, Oriti. All. Giannini.

MALISETI SEANO: Corradi, Baldi, Menichetti A., Badiani, Peschi, Paoli, Breschi, Picchianti, Silva Reis, Gori, Cavalieri. A disp. Mardale, Perillo, Bambini, Coppini, Robi, Mocali, Asara, Sinteregan. All. Di Vivona.

Arbitro: Costantini di Livorno.

Note: 90’ espulso Breschi.

Finisce in parità lo scontro diretto salvezza fra Settimello e Maliseti. Gli amaranto portano a casa un punto che non cambia molto la situazione di classifica e li lascia al penultimo posto con 13 punti nel girone A di Promozione. Partita decisamente avara di emozioni, fra due squadre che dovranno faticare fino alla fine della stagione per mantenere la categoria. Per il primo brivido bisogna attendere il finale di primo tempo con la conclusione insidiosa di Calabretta ben neutralizzata da Corradi. Si va quindi al riposo con le due porte inviolate e col risultato inchiodato sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Settimello prova ad aumentare i giri del motore, mentre il Maliseti, a corto anche di cambi, inizia a fare più fatica, pur senza sbandare.

La supremazia e la maggior presenza dei fiorentini nella metà campo pratese porta ai tentativi da fuori di Lakti del subentrato Oriti e di Becattini, tutti ben neutralizzati dall’attento Corradi. Poi ci prova da 25 metri anche Kowalski, senza trovare la porta per questione di centimetri.

Nel finale, appena prima del recupero, il Maliseti Seano rimane anche in inferiorità numerica per il doppio giallo sventolato in faccia a Breschi. Negli 8 minuti di recupero concessi, però, malgrado la pressione dei padroni di casa, il muro amaranto resiste e la gara si chiude senza gol. L. M.