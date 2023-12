Promozione

Viareggio Calcio

0

Maliseti Seano

0

VIAREGGIO CALCIO: Carpita, Ricci, Sapienza, Pizza, Benedini, Benassi, Ceciarini, Fazzini, Brega, Marinai, Minichino. A disp.: Santini G., Bertacca, Belluomini, Lombardi, Tomei, Danesi, Scaranna, Santini M., Chicchiarelli. All.: Santini. St.

MALISETI SEANO: Mardale, Badiani, Menichetti, Campani, Peschi, Cavalieri, Rudalli, Picchianti, Llana, Shiqeri, Silva Reis. A disp.: Corradi, Aiazzi, Bambini, Dardha, Luccioletti, Perillo, Robi, Sensi, Sinteregan. All.: Di Vivona.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Ottima prestazione del Maliseti Seano, che strappa un pareggio e mantiene la porta inviolata sul campo della capolista Viareggio, facendo un altro piccolo passettino verso la salvezza, pur rimanendo penultimo a quota 7. Il gruppo amaranto evidentemente ha tratto qualche giovamento, almeno dal punto di vista caratteriale, dal cambio di allenatore. Nel primo tempo poche occasioni. Da segnalare per i pratesi la spizzata di llana che libera Cavalieri a tu per tu con Carpita, bravissimo a deviare con la punta delle dita il tentativo di pallonetto del giocatore pratese e a mantenere inviolata la sua porta. Sul fronte opposto niente da annotare, con Mardale che deve soltanto sbrigare ordinaria amministrazione nella sua area di rigore. Si va quindi al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Maliseti protesta per un colpo di testa di Silva Reis, deviato forse con un braccio da un difensore di casa, ma il direttore di gara fa proseguire. Viareggio pericoloso sul fronte opposto con il solito Brega, che costringe alla parata bassa Mardale. Nel finale di gara, all’ultimo minuto di recupero, Robi vede Carpita al limite dell’area e tenta di sorprenderlo da distanza siderale con un gran tiro, non trovando la porta per pochi centimetri. Prima del triplice fischio Viareggio vicinissimo al gol vittoria sugli sviluppi di un corner ancora con Brega, che però non inquadra la porta per pochi millimetri. Un punto guadagnato dal Maliseti Seano, in formazione rimaneggiata per le tante assenze. Prestazione ordinata e convincente degli amaranto, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, soprattutto per aver annullato uno dei migliori attacchi del girone.

L.M.