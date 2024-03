Promozione, Faenza cade clamorosamente, Del Duca Grama avanza

Il campionato di Promozione ha mandato agli archivi le gare della dodicesima giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano ancora 5 turni. Si torna in campo fra due settimane, mercoledì 3 aprile. Nel girone D, ha fatto rumore il clamoroso tonfo 0-3 del Faenza, 2° della classe e miglior attacco del girone, nel match interno contro il Verucchio, che a propria volta viaggia in zona playout. I manfredi, costretti a rinunciare al portiere Ruffilli, infortunatosi nel riscaldamento, hanno pagato a caro prezzo 3 topiche difensive. Sullo 0-1, i padroni di casa hanno anche fallito il rigore del pareggio con Gjordumi che si è fatto parare il tiro dagli 11 metri. Nonostante il passo falso, il Faenza, pur raggiunto dal Cattolica, resta al 2° posto, a -12 dalla capolista Sampierana. È finito senza reti il derby in ‘testacoda’ fra San Pietro in Vincoli e Cotignola. La tensione e l’agonismo non sono tuttavia mancati. Gli ospiti, che lottano per evitare i playout, hanno giocato in 10 dal 38’ del 1° tempo per l’espulsione di Pirazzoli, ‘pareggiata’, ma solo al 47’ della ripresa, dal ‘rosso’ a Mazzavillani. I padroni di casa hanno dovuto rinunciare in corso d’opera al portiere Baldisserri, sostituto da Santillo al 27’ della ripresa.

Con le reti di Taroni e Curella, la Del Duca Grama – 6° risultato utile consecutivo e terza vittoria di fila – ha espugnato Civitella di Romagna, avvicinando la zona playoff, che ora dista solo 3 lunghezze. La formazione di Candeloro tornerà in campo sabato, alle 15, nell’anticipo della tredicesima giornata, per ospitare il Fratta Terme.

Anche il Classe – 8° con 41 punti a +7 dalla zona playout – ha mosso la classifica, respingendo l’assalto del Cattolica. L’undici di mister Folli ha imposto alla vicecapolista lo 0-0 (3° risultato ad occhiali nelle ultime 4 giornate). Il Cervia, retrocesso matematicamente da un paio di settimane, ha continuato ad onorare il campo, uscendo sconfitto di misura 0-1 nel match casalingo con la capolista Sampierana. Capocannoniere del girone è Bargelli del Bellariva con 18 reti, segue Ndiaye del San Pietro in Vincoli con 15.

Nel girone C, nonostante la superiorità numerica, il Solarolo è uscito sconfitto 1-0 dall’attesissimo scontro diretto al vertice di Osteria Grande, nella tana della capolista. La contemporanea vittoria del Valsanterno, ha fatto scivolare l’undici di Assirelli al 3° posto. Lo Sparta Castelbolognese ha invece gettato alle ortiche il successo nella trasferta di Ponteronca contro il Felsina. In vantaggio dal 20’ con Strazzari, i castellani si sono fatti raggiungere da Dozzi a 6’ dalla fine. Capocannoniere del girone è Bali del Valsanterno con 24 reti.