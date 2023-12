Promozione. Faenza, primato in palio a Misano. Del Duca Grama, derby con Cervia

Si giocano oggi, alle 14.30, le gare della sedicesima giornata nel campionato di Promozione. Nel girone D, la capolista Faenza, prima della classe a quota 32 con un punto di margine sulla Sampierana, e reduce da 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie di fila), mette in palio il primato nell’insidiosa trasferta di Misano, sul campo della settima a quota 22 punti. I manfredi, imbattuti in trasferta, hanno comunque lasciato punti lontano dal ‘Neri’ nei match contro Fratta Terme, Sampierana e Verucchio. Una sfida dagli alti contenuti attende anche il San Pietro in Vincoli, che, in trasferta, difende il 4° posto a quota 27 – e dunque la zona playoff – dall’assalto del Cattolica, 6° a quota 23. Lontano da casa, i verdeblù hanno già vinto a Forlimpopoli, Civitella e Cervia. È a tutti gli effetti uno scontro diretto che mette in palio punti preziosi per la tranquillità quello che attende il Classe, 10° a quota 22 e reduce da 3 risultati utili consecutivi, nella sfida casalinga contro la Due Emme di Mercato Saraceno, 12° a quota 18, priva degli squalificati Yabre e Giordani. I ravennati invece si sono rinforzati al mercato coi ritorni di Savelli e Atzori. È un derby dagli umori differenti quello in programma allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, dove la Del Duca Grama – senza mister Candeloro, Bravaccini e Lombardi, tutti squalificati – ospita il fanalino di coda Cervia.

I padroni di casa, undicesima a quota 19 a +2 dalla zona playout, non vincono tuttavia dal 1° novembre e, nelle ultime 5 gare hanno raggranellato solo 2 punti. Gli ospiti invece, pur essendo in fondo alla classifica a quota 7, a -5 dalla riattivazione del meccanismo dei playout, non hanno tirato i remi in barca, come dimostra il pareggio di 2 settimane fa a Verucchio. Proprio il Verucchio, 14° a quota 17 e in piena zona playout, attende il Cotignola, 16° a quota 11 e scivolato in zona retrocessione nonostante i 5 punti racimolati nelle ultime 4 gare. Nel girone C, il Solarolo, 2° della classe a quota 33, a -7 dalla capolista Osteria Grande, ospita all’Arboscelli’ il Felsina, 9° a quota 22. Lo Sparta Castelbolognese difende il +2 sulla zona playout nella trasferta al ‘Biavati’ di Bologna, sul campo dello Junior Corticella, che vanta 2 punti in più.