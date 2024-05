Promozione. Faenza, sconfitta indolore in finale. Il prossimo anno sarà Eccellenza

È finita senza ciliegina sulla torta. Ma, la stagione 2023-24 del Faenza, è comunque da incorniciare. Anzi, da festeggiare. L’undici manfredo è infatti uscito sconfitto 2-0 dalla finale dei playoff regionali di Promozione contro la Bobbiese; tuttavia, il ko è arrivato quando ormai la squadra di mister Agostino Vezzoli aveva già esultato due settimane fa per il ritorno in Eccellenza, grazie al precedente successo del playoff del proprio girone (3-0), in trasferta contro il Cattolica. Nel match giocato sul campo neutro dello stadio ‘Morelli’ di Brescello, i piacentini della Bobbiese hanno portato a casa la vittoria, anche se il punteggio è risultato troppo severo, dal momento che, il raddoppio avversario, è arrivato a pochi minuti dalla fine. Rete peraltro giunta su un calcio di rigore, netto, ma comunque originato da un evidente fallo in avvio di azione ai danni del faentino Albonetti.

Nella cronaca del match, al 42’ la Bobbiese si è portata in vantaggio con Erik Guglielmetti che, sul cross dalla trequarti di Andrea Guglielmetti, svetta e colpisce di testa, mandando la sfera sul palo, prima di termnare la porpiria traiettoria in rete, nonostante l’opposizione di Ruffilli. Nella ripresa il Faenza ha avuto l’occasionissima per pareggiare con Marocchi che però ha colpito male l’assist di Gimelli. Poi il portiere piacentino è stato chiamato a sbrogliare almeno 3 situazioni complicate, oltre alla conclusione di Gjordumi, bloccata a terra, e al colpo di testa dello stesso attaccante. In zona Cesarini è arrivato il raddoppio della Bobbiese, su rigore, concesso per fallo di Ruffilli su Scabini, che lo stesso attaccante piacentino ha poi trasformato.

Questo il tabellino del match. Faenza-Bobbiese 0-2. Faenza: Ruffilli, De Marco (31’st Manaresi), Gimelli, Gabrielli, Prati, Albonetti, Marocchi (5’st Tuzio), Bertoni (44’st Emiliani), Bagnolini (15’st Caroli), Gjordumi, Zani (27’st Cavolini). A disp.: Bertini, Karaj, Benini, Lucarelli. All. Vezzoli. Bobbiese: Serena, A. Guglielmetti, Metti, Fagioli, Makaya, Bernazzani, Tessera (25’st Stanelli), Bongiorni (48’st Livelli), Scabini, Rossi (38’st Astorri), E. Guglielmetti. A disp.: Cabrini, Brusamonti, Mazzi, Coulibali, Delfanti, Colombi. All. Ciotola. Arbitro: Lelli di Cesena. Reti: 42’ pt E. Guglielmetti, 41’st Scabini (rig.).