Promozione. Fari puntati su Faenza-Del Duca. Il Classe deve registrare la difesa

Si giocano domani alle 14.30 le gare della quindicesima giornata nel campionato di Promozione. Nel girone D, il match clou si disputa al ‘Neri’ di Faenza, con la capolista – in corsa anche in Coppa Italia, dove si è appena guadagnata l’accesso ai quarti di finale, sconfiggendo il Castenaso 1-0 con rete di Lucarelli – pronta ad ospitare la Del Duca Grama, ottava a quota 19, ma annunciata in leggera flessione, essendo reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate. La formazione di Cannuzzo sarà priva dello squalificato Benini. I manfredi hanno appena riconquistato la leadership, ma in casa hanno già lasciato punti a Due Emme, Spiv e Bakia. Proprio il Bakia Cesenatico, 6° a quota 22, è l’avversario che è atteso a San Pietro in Vincoli per un match che mette in palio punti preziosi per la zona playoff. I ravennati sono infatti al 4° posto a quota 24, a -5 dalla vetta. Gioca in casa anche il Classe, 10° a quota 19, a +2 sulla zona playout, ma sempre con la zavorra della fase difensiva (24 reti incassate).

Per i biancorossi, reduci da due 2-2 consecutivi, quello col Civitella è in pratica uno scontro diretto per allontanarsi dalle sabbie mobili. Il redivivo Cotignola, ancora in zona retrocessione, ma salito al terzultimo posto grazie agli 8 punti racimolati nelle ultime 5 partite, è ospite della Stella Rimini, che ha solo 3 punti in più ed è in zona playout. Con un successo scatterebbe l’aggancio. Un segnale di ripresa lo ha dato anche il fanalino di coda Cervia che, ultimo a quota 7, dopo 9 ko di fila, ha pareggiato a Verucchio. I gialloblù ospitano il Bellariva che ‘vale’ 12 punti in più. Nel girone C, il Solarolo, 2° della classe a quota 32, a -5 dalla vetta, non deve distrarsi a Bubano sul campo del Placci, reduce dal colpaccio di Consandolo ed uscito dalla zona retrocessione. Lo Sparta Castelbolognese, 10° a +2 sulla zona playout, ospita l’Anzolavino, terzultimo.