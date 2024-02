Promozione. Festa Casalguidi, ’brodino’ per il Monsummano

Gara sfortunata della Larcianese che torna dalla trasferta di Luco con una sconfitta immeritata, per una rete subita direttamente da calcio piazzato. Qualche minuto prima la formazione viola aveva avuto una ghiotta occasione per passare in vantaggio con Ndiaye. Un passo falso inaspettato, che arriva dopo un periodo d’oro per la Larcianese, durante il quale, compresa la vittoria tavolino contro la Pontremolese, aveva conquistato ben quattro vittorie consecutive. Un ruolino di marcia impressionante che aveva permesso alla squadra viola di salire diverse posizioni di classifica. L’obiettivo della stagione, dichiarato ad inizio del campionato dalla dirigenza, è quello di conquistare la salvezza diretta. Il distacco dalla quintultima in classifica, che è la formazione del San Marco Avenza, è di sei punti, ma la squadra versiliese ha una gara in meno. Da dire anche che nel mezzo, raggruppate in cinque punti, ci sono al cinque squadre. Una situazione per adesso abbastanza tranquilla, ma per non avere problemi di classifica sarà necessario non commettere altri passi falsi.

L’Intercomunale Monsummano riparte con un pari dal sapore amaro, poiché ottenuto contro il fanalino di coda Pieve Fosciana. Al rigore siglato da Moncini, risponde quello trasformato da Pugliese. C’è qualche rimpianto per il palo colpito da Sordi, quando la gara era nelle mani della squadra guidata da Matteoni. "Il pari non ci ha accontentato – ha detto il diesse Daniele Fanucci –. È andata più che bene ai nostri avversari, che speravano in questo risultato ancor prima di scendere in campo. A differenza di quanto avevamo fatto un mese fa, sembriamo un po’ meno brillanti e pure un po’ appannati. Non credo che riguardi l’aspetto fisico, è più una cosa mentale. Speriamo che questo periodo un po’ così finisca presto, perché la classifica è corta".

Grazie al gol di Dani, il Casalguidi supera l’Alleanza Giovanile di Dicomano e può dirsi quasi matematicamente salvo. I 34 punti fin qui conquistati dai giallo-blu, li proiettano al settimo posto e scavano un solco importante nei confronti delle tre squadre che occupano le ultime posizioni. E’ pertanto più che raggiante mister Benesperi: "Nonostante le due assenze importanti, ovvero quelle dei fratelli Bonfanti, ed un terreno di gioco in non perfette condizioni, abbiamo fatto una grande prestazione. Siamo stati davvero bravi nel saperla sbloccare subito. Questa vittoria ci fa chiudere quasi del tutto ogni discorso legato al raggiungimento della salvezza". Sguardo dunque ai playogg: "Alleno una squadra forte, possiamo fare un ulteriore step in avanti".

Lo Iacono–Mancini