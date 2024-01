Promozione. Fiesole deciso a rialzarsi subito. Sestese-Lebowski, tocca a voi

Dopo gli anticipi di ieri del girone A: Pontremolese-R. Cerretese (0-0), girone B: S. Miniato-Invicta Sauro (3-0) e girone C: Montagnano-Torrenieri (1-1), oggi alle le altre 15.

Girone A Viaccia-Settimello (arbitro Bamba Pouye sez. Valdarno). Viaccia senza Ferroni, ospiti privi di Francini e Thiam. Lampo Meridien-Dicomano (arbitro Giusti di Livorno). Dicomano senza Cherif e Marchese, ma recupera Pantiferi. Luco-Monsummano (arbitro Marino di Pisa). Con il rientro di Cianferoni il tecnico Bellini avrà tutti a disposizione. Maliseti-San Piero a Sieve (arbitro Fantoni sez. Valdarno). Locali privi di Campani, ospiti senza Gori. Riposa San Marco Avenza.

Girone B Sestese-Lebowski (arbitro Magherini di Prato). Al ’Torrini’ si gioca un match-clou con qualche assenza: Basolu e Lenzini per la capolista; Ciabatti, Rossi e Conversano per il Lebowski. Porta Romana-Armando Picchi (arbitro: Bello di Empoli). De Carlo non avrà Anzalone, recupera Frongillo. L’attaccante Lalaj pronto a tornare al gol.

Girone C Affrico-Grassina (arbitro Monti di Firenze). Capolista pronta a respingere l’attacco del Grassina che sarà privo di Colasuono, Metafonti, Salvini, Biondi e Caschetto; rientrano Dini e Natale. Nell’Affrico rientra Longo. Antella-Pienza (arbitro Marongiu di Livorno). Il tecnico Morandi punta nuovamente sul bomber Santucci. Montalcino-Fiesole (arbitro Rosini di Arezzo). Fiesole al completo a Montalcino. Settignanese-Torrita (arbitro Giacomelli di Pisa). Locali senza Tofanari e Monetti, rientra Marrani.

G. P.