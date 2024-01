Promozione, frena la capolista Affrico contro il Grassina, il Subbiano di misura sul Lucignano. Sansovino vince e accorcia in testa. Giustini bomber del Subbiano

AREZZO

È una vittoria a dir poco pesante quella ottenuta dalla Sansovino contro il Casentino nella domenica in cui l’Affrico, primo della classe, è costretto a rallentare dal Grassina. Lo scontro diretto tra le fiorentine (prima contro terza) si chiude con il miglior punteggio possibile per i savinesi. L’Affrico passa in vantaggio con Papini nel primo tempo ma il Grassina pareggia con Romanelli nella ripresa per un punto a testa che non può certo far felici i due allenatori. Di contro la Sansovino di Testini parte forte con il Casentino Academy, la sblocca con Sodiq (primo gol) ma viene raggiunta da Giannotti a inizio ripresa. Il pari dura poco perchè Mazzuoli allunga di nuovo e al 90’ Vangi torna al gol chiudendo i giochi per il 3-1 finale che vale tantissimo. Adesso la Sansovino si porta a cinque punti dall’Affrico e fa sentire il fiato sul collo ai fiorentini.

Non è stata una domenica particolarmente favorevole per le aretine, se non per Sansovino e Subbiano. I gialloblù passano in casa contro il Lucignano grazie al gol del solito Giustini, ormai sempre più difensore bomber della formazione gialloblù. La squadra di Giusti batte di misura quella di Gennaioli e così facendo sale verso i piani alti, mentre il Lucignano resta all’ultimo posto, sempre a meno uno dal Montalcino. Già perchè proprio il Montalcino cade in casa di misura (0-1) contro il Fiesole e quindi resta nel mirino degli amaranto della Valdichiana che non vedono allontanarsi il penultimo posto. Cade l’Alberoro di Bernacchia. La vittoria nel turno di Coppa Italia registra come seguito il ko in casa della Chiantigiana che batte i rossoblù con un perentorio 3-0 frutto delle reti di Milanesi (doppietta) e Conforti. L’Alberoro resta quindi a metà del guado: il margine dalla zona rossa è di tre punti, quello dai playoff di sei. Un divario che dimostra quanto e come sia livellato il torneo. Intanto sabato, nell’anticipo, pari del Montagnano per 1-1 contro il Torrenieri in uno scontro diretto che si è chiuso su un risultato che non aiuta la classifica di nessuna delle due formazioni.

Per quanto riguarda le altre partite Il Pienza del tecnico Peruzzi sfiora il colpaccio con la quotata Antella, ma viene raggiunta nei minuti finali. Per la Settignanese nel frattempo importante successo casalingo per 2-0 contro il Torrita per proseguire la corsa lontano dalle zone calde della classifica del girone C di Promozione.