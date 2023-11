Promozione. Giacomini: "Sarà un bel derby tra Potenza Picena e Trodica»

Tra oggi e domani sarà completata l’11ª giornata del campionato di Promozione, girone B. Il turno propone match interessanti che vengono presentati da Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini.

Aurora Treia-Atletico Centobuchi. "Il Centobuchi mi ha destato una buona impressione, ma dall’altra parte c’è un’Aurora che deve tirarsi fuori da una delicata situazione di classifica".

Elpidiense Cascinare-Sangiorgese Monterubbianese. "L’Elpidiense potrebbe mettere sul piatto della bilancia il fattore campo e un buon organico, gli avversari costituiscono una bella realtà".

Matelica-Appignanese. "L’Appignanese sta risalendo la classifica, ma giocherà in casa di un Matelica che dispone di un organico eccezionale e ha fondate ambizioni per un torneo da protagonista".

Monticelli-Cluentina. "Di fronte due belle squadre, il Monticelli in casa sa farsi rispettare e la Cluentina sta facendo bene". Palmense-Casette Verdini: "Ci attende una Palmense in salute, noi dobbiamo recuperare qualche infortunato e comunque faremo di tutto per tornare a casa con un risultato positivo".

Rapagnano-Corridonia. "Il Rapagnano può far pesare il fattore campo, gli ospiti hanno un qualcosa in più. Non mi sorprenderei se dovesse finire in parità"

Vigor Castelfidardo-Porto Sant’Elpidio. "Ecco una partita aperta a tutti i risultati, entrambe le sfidanti possono contare su ottimi organici e hanno i mezzi per fare risultato ogni volta".

Potenza Picena-Trodica. "Sarà un bel derby, tra l’altro è una sfida molto sentita. Il fattore campo avrà un suo peso, tuttavia la capolista Trodica è un’ottima squadra che sta facendo molto bene".