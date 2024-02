Promozione, giornata amara per il Consandolo. Al Fontanelice la sfida tra matricole. Brandolini colpisce una traversa

consandolo

0

fontanelice

2

CONSANDOLO: Darraji, Ambrosecchia, Bianconi (61’ Gaiani), Brandolini, Liri, Trentini, Mazzoni (57’ Cobianchi), Merighi (54’ Colino), Gentili (57’ Tirotta), Badjie, Giberti. A disp. Guerra, Fabbri, Gaiani, Dell’Isola, Vallesani, Baglietti. All. Dirani.

FONTANELICE: Maniglio, Ragazzini Filippo, Pagani (90’ Galassi), Strazzari, Viola (63’ Carettini), Ragazzini Thomas (58’ Baldisserri), Dardi, Morsiani, Rafellini. A disp. Caniani, Zannerini, Messina, Morotti, Genuario, Mugumbi. All. Renzi.

Arbitro: Panucci di Forlì.

Marcatori: 15’ Viola, 65’ (rig.) Carettini. Note: ammoniti Badjie, Gentili, Brandolini e Strazzari.

Gara sottotono dei rossoblù, condita da numerosi errori. L’ultimo ko casalingo per il Consandolo risaliva a novembre scorso con il Placci Bubano. Gli imolesi non hanno esibito trame spettacolari, ma sono stati cinici e concreti. Nella sfida tra le matricole la formazione ferrarese aveva il vantaggio di avere la classifica migliore, ma non l’ha dimostrato. Dirani aveva tenuto in panchina il match winner dell’andata Gaiani e il capocannoniere Colino, inseriti nel secondo tempo per cercare la rimonta. Ospiti in gol sugli sviluppi di un fallo laterale: la difesa cincischia, malinteso tra Ambrosecchia e Darraji, ne approfitta Viola che insacca da pochi passi. Al 36’ filtrante di Badjie per Mazzoni, il centrocampista si inserisce con i tempi giusti in area, ma sul piede sbagliato, tiro violento da posizione invitante che colpisce solo l’esterno della rete. Al 45’ ancora Mazzoni in evidenza, tiro dal limite stavolta nello specchio, Maniglio para. Al 53’ direttamente su punizione dalla distanza Brandolini lascia partire un tiro che centra la traversa e rimbalza fino a metà campo. Al 65’ pasticcio proprio di capitan Brandolini, si fa superare da Viola e lo atterra: rigore. Dal dischetto Carettini supera Darraji con un preciso tiro rasoterra a fil di palo. All’80’ sale in cattedra il nuovo entrato Colino, il centravanti rossoblù si libera in area, il suo diagonale è respinto dal portiere, sulla ribattuta Giberti non ne approfitta.