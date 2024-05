Promozione, giornata di verdetti. Laurenzi va ai playoff. La Sansovino aspetta

È una sconfitta indolore quella del Montagnano che all’ultima giornata, dopo una rimonta strepitosa, ottiene il pass per i playoff. La squadra di Laurenzi cade in casa del Pienza di Giulio Peruzzi sotto i colpi di un perentorio 5-2 che vale per i senesi il playout contro il Torrenieri mentre il Montagnano il quarto posto in classifica. Sopra l’Affrico pareggia 2-2 a Fiesole mentre la Sansovino chiude in bellezza battendo il Montalcino in trasferta per 3-0 grazie a Chioccioli, Miccio e Biscaro Parrini. Savinesi ai playoff direttamente in finale in virtù della forbice dal quinto posto, aspettando la vincente di Grassina-Montagnano. Il Grassina infatti chiude al terzo posto pareggiando 2-2 con il Casentino Academy. Retrocede il Lucignano insieme al Montalcino e di fatto il ko subito in casa contro il Torrenieri è ininfluente visto l’ampio distacco dalle altre dirette concorrenti. Termina in partità (0-0) tra Antella e Subbiano mentre l’Alberoro di Bernacchia si prende la soddisfazione di andare a vincere davanti al proprio pubblico contro la Settignanese. Aprono gli ospiti con Marchetti, ma al 45’ Jaupaj pareggia. Al 61’ Bastianelli firma il sorpasso quindi al 90’ ecco il pareggio di Marrani. Passano pochi secondi ed ecco al 91’ Jaupaj che firma il 3-2 finale che chiude la stagione dell’Alberoro. Per il Torrita netto successo in casa contro la Chiantigiana con il punteggio di 3-0.