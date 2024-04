Promozione Girone A

SETTIMELLO

SETTIMELLO: Marchi, Diffini, Becattini, Francini, Testaguzza, Ussia, Lakti, Thiam, Lepri, Orlandi, Gambini. A disp. Testaguzza, Baldi, Kowalski, Ferrari, Gasparoni, Angiolini, Nodari, Giusti, Manetti. All. Giannini.

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini, Grasseschi, Maucci, Michelotti, Lamberti, Fedi, Nieri, Melani, Cerboni, Masoni. A disp. Nigro, Tramacere Falco, Pagliai, Fioravanti, Menconi, Spinelli, Pisano, Bosco. All. Petroni.

Arbitro: Magherini di Prato.

Reti: 45’ Ussia; 48’ Fedi; 50’ Nieri (rig.)

CALENZANO – Una partita di vitale importante per le due squadre in campo. La Real Cerretese allenata da Petroni, terza forza del campionato, impegnato a mantenere la posizione in classifica per disputare i play off, il Settimello, invece, a caccia dei tre punti preziosi per cercare di uscire dai play out. Alla fine dei novanta minuti di gara ha prevalso la Real Cerretese al termine di cinque minuti da capogiro, il tutto accaduto tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Ma andiamo per ordine. Al 45’ Ussia ha portato in vantaggio i locali con un’ottima conclusione, ma la reazione degli ospiti in avvio di ripresa è stata veemente e senza sconti.

Al terzo minuto è stata infatti l’ala destra Fedi a pareggiare le sorti e due minuti più tardi è arrivato il calcio di rigore per la Cerretese, che Nieri si incaricava di realizzare. Prima di questi cinque minuti la gara era stata piuttosto equilibrata con le due squadre che si controllavano a vicenda e con un paio di conclusioni per parte, andate però a vuoto. Dopo l’uno-due gli ospiti, privi dello squalificato Bouhafa, cannoniere della squadra, hanno controllato con sicurezza la gara, evitando situazioni pericolose. Alla fine hanno conquistato meritatamente i tre punti, che danno morale e confermano le certezze di un buon lavoro.

Antonio Mannori