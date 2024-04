Promozione Girone B. Montelupo, arriva un’altra sconfitta. Subito in vantaggio e poi il buio

C.S. LEBOWSKI

2

MONTELUPO

1

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Pagani, Pagni (28’st Bibboli), Gualandi, Quadri, Burchielli, Rosi, Urbinati (19’st Ciabatti), Fornai, Mazzoni, Calbi, Ciancaleoni (41’st Conversano). A disp.: Targioni, Pancani, Seroni, Frutti, Fantoni, Corsini. All.: Miliani.

MONTELUPO: Lensi, Piochi (30’st Ndaw), Cupo, Tremolanti, Alicontri, Bruno (124’ stCintelli), Marrazzo (11’ st. Safina), Brogi, Anedda, Gueye, Ulivieri. A disp.: Cappellini, Corsinovi, Terramoto, Braconi, Cerrini, Garunja. All.: Lucchesi.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Reti: 2’ Gueye, 3’ Calbi, 74’ Mazzoni.

Note: spettatori 200. Ammonito Gualandi.

FIRENZE – E’ un’altra partita tabù per il Montelupo che in trasferta, sul campo del Lebowski, rimedia la quarta sconfitta di fila. Al pronti e via, sono proprio gli ospiti a passare per primi, e quindi a sperarci. Il solito gol di Gueye faceva presagire che sarebbe stata una giornata diversa, o comunque giocata e combattuta. Nemmeno il tempo di esultare che i padroni di casa con un guizzo di Calbi rimettevano tutto in discussione. Tuttavia per il Montelupo i giochi erano ancora aperti. Ma al 74’ un guizzo vincente di Mazzoni condannava gli ospiti di nuovo alla sconfitta e ad una nuova riflessione.

Giovanni Puleri