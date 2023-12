Promozione, girone b. "Vigor Castelfidardo di primissimo livello»

"Vigor Castelfidardo e Matelica hanno qualcosa in più nel girone B di Promozione". A dirlo è mister Francesco Nocera, uno che la categoria la conosce alla perfezione. Basti dire che nella passata stagione ha trionfato con la Civitanovese. Arrivò anche in finale di Coppa Marche ma sul campo neutro capitolò ai rigori, proprio contro la Vigor Castelfidardo. "Mi fece una ottima impressione. Qualcuno dice che sia una sopresa, ma per me che l’ho affrontata non lo è. Giocano bene, sono insieme da tanto tempo e fanno risultato su tutti i campi. Se non fosse partita malino sarebbe prima", prosegue Nocera (nella foto). E invece lì davanti, al giro di boa con la pausa natalizia, c’è il Matelica a quota 31, a più due dall’unica formazione anconetana. "Hanno qualcosa in più nell’organico. Ma se mollano un po’ la Vigor Castelfidardo le starà subito addosso". Un passo dietro ecco l’Atletico Centobuchi: "Un gruppo attrezzato, rinforzatosi con l’arrivo di Napolano". Palmense e Cluentina, secondo Nocera, le due formazioni che hanno sorpreso maggiormente nel girone d’andata. Chi invece ha deluso un po’ le aspettative? "Il Trodica, costruita per stare più in alto, il Porto Sant’Elpidio (ha vinto in Coppa, la gara di ritorno dei quarti, ma è passato il Centobuchi, ndr) e la Sangiorgese Monterubbianese, ma manca tutto il girone di ritorno, sono vicini ai playoff". In chiave salvezza invece arranca l’Aurora Treia, una squadra che la passata stagione ha lottato con la Civitanovese di Nocera ai vertici: "Nessuno se l’aspettava così, magari risentono del campionato scorso. Vietato dare qualcosa per scontato". Stessa cosa per il Potenza Picena: "Servirà un ottimo girone di ritorno".

n. m.