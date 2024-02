Promozione: gli anticipi della 24ª giornata. Bianconeri per allungare in vetta. Il Pietrasanta può mettere la quinta

Ancora in campo di sabato, come una settimana fa, le due “nostre“ squadre di Promozione... per evitare la concomitanza domenicale col Carnevale cittadino. E di nuovo entrambe in casa in questa 24ª giornata (settima di ritorno), che offre al Viareggio l’opportunità di allungare in vetta (potenzialmente, avendo due gare in meno ancora da recuperare, potrebbe “in prospettiva“ andare a +7 sulla principale inseguitrice Lunigiana Pontremolese... mentre la Real Cerretese pare avere un po’ mollato) ed al Pietrasanta la possibilità di entrare di slancio nei playoff venendo da ben 7 risultati utili di fila (di cui 4 vittorie consecutive avendo subito soltanto un gol).

Qui Viareggio. Le zebre giocano stasera con inizio alle 20.30 al Marco Polo Sports Center contro il Settimello: arbitrerà Alessio Fatticcioni di Carrara con assistenti Pierpaolo Braga di Pisa e Matteo Particelli di Carrara. Il tecnico Stefano Santini ha tutti a disposizione tranne i tre nazionali del beach soccer Carpita-Bertacca-Fazzini. L’unico in dubbio è il mediano Pizza che non si è allenato per un risentimento al polpaccio: forse sarà disponibile ma potrebbe non avere i 90 minuti. L’avversaria di turno è fra le più in forma del momento e sarà da prendere con le molle. Dovrebbe rivedersi il tridente Chicchiarelli-Ceciarini-Brega dal primo minuto.

Qui Pietrasanta. I biancocelesti (alla 3ª gara in 8 giorni) scendono in campo alle 15 al Comunale “XIX Settembre“ contro il San Piero a Sieve: dirigerà Tommaso Bulletti di Pistoia coadiuvato dai guardalinee carrarini Vincenzo Smecca e Matteo Puvia. L’allenatore Giuseppe Della Bona deve fare un po’ la conta degli uomini. Oltre a Genovali (a Dubai con l’ItalBeach) dietro mancherà ancora pure Togneri tant’è che è stato reinserito Raffaetà. Soliti problemi al piede per Bondielli. Assenze pesanti per squalifica quelle di Ghelardoni e Mengali. Davanti la coppia può esser Szabo-Falorni, anche perché Pinelli può rifiatare.