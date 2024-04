Promozione. Gol al primo minuto,. Consandolo battuto a domicilio

consandolo

0

felsina

1

CONSANDOLO: Lesi (55’ Darraji), Gaiani, Ambrosecchia, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti (68’ Gentili), Colino (76’ Dell’Isola), Badjie (81’ Tirotta), Tufa (58’ Vallesani). A disp. Fabbri, Merighi, Laquale, Baglietti. All. Dirani.

FELSINA: Farnè, Maglia, Grande, Caniato (84’ Trombini), Blandamura, Zironi, Dozzi, Betti (70’ Scarpati), Gentilini (80’ Zaccherini), Frau, Crisci (70’ Cordoni). A disp. Bertocchi, Anania, Donvito, Giugno, Satalini. All. Regno.

Arbitro: Tamburini di Forlì. Marcatore: 1’ Betti.

Note: ammoniti Trentini e Dozzi.

Doccia fredda per il Consandolo, sconfitto a domicilio per un gol a freddo di Betti. L’attaccante bolognese approfitta di un errore difensivo per recuperare palla in attacco, si accentra e indovina la parabola vincente con un gran tiro sul secondo palo, dove Lesi non può arrivare. Davvero una prodezza. Il Consandolo prova a reagire, ma nel primo tempo i rossoblù non riescono a confezionare occasioni degne di nota. Musica diversa nel secondo tempo, a partire da un palo colpito con un tiro dalla distanza da Gaiani, la sua specialità. Alla mezz’ora il Felsina potrebbe raddoppiare con Crisci, ma davanti al portiere cincischia e si divora la facile opportunità. Al 90’ Vallesani, appena entrato, da sotto misura calcio addosso al portiere, sulla ribattuta Liri spara alle stelle. L’ultima occasione per gli uomini di Dirani è nei minuti di recupero, in mischia, ma nessuno riesce ad approfittarne. Una sconfitta che non fa male, il Consandolo aveva staccato il biglietto della permanenza in categoria nella partita precedente.