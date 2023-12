Promozione Gran colpo del GabicceGradara

CASTELFRETTESE

0

GABICCEGRADARA

2

CASTELFRETTESE: Cominelli, Yuri Sampaolesi, Bartolini, Brunori (37’ st Santinelli), Lucchetti, Mazzarini, Capitani (15’ st Ginesi), Garuti (20’ st Piancatelli), Beta, Palazzi, Rocchi. All. Fenucci.

GABICCEGRADARA: Cappuccini, Grandicelli, Semprini, Morini (24’ st Bergamini), Gabrielli, Costa, Costantini (44’ st Finotti), Domini, Torsani, Mani, Pierri. All. Angelini.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 2’ st Torsani, 49’ st Mani.

CASTELFERRETTI

Centra il blitz il GabicceGradara che sorpasso in classifica, in uno scontro di vitale importanza, la Castelfrettese che così precipita in zona playout. Rinuncia agli infortunati Simone, Rango e Mosciatti il tecnico biancorosso Fenucci che inserisce il nuovo acquisto Palazzi, arrivato mercoledì dalla Pergolese. Deve fare i conti con le assenze anche Angelini, privo del totem Bartolini nel reparto avanzato oltre che di Franca, Fattori e Betti in difesa, ridisegnata adattando Gabrielli e il volto nuovo della sessione autunnale di mercato Costa, già al Gabicce Gradara per sette anni dal 2015 al 2022. Davanti il trio di trequartisti composto da Costantini, Pierri e Mani assiste il neo acquisto Torsani. Il GabicceGradara parte autoritario, ma rischia sulla palla riconquistata da Brunori che ispira Garuti, murato da Cappuccini. Il gol è sfiorato anche da Yuri Sampaolesi che sfiora il palo sulla punizione di Palazzi. Dopo il rigore negato a Rocchi sull’uscita di Cappuccini, i biancorossi hanno un’altra opportunità con Lucchetti, sventata dal portiere avversario. Nella ripresa il vantaggio ospite, firmato da Torsani sulla verticalizzazione di Semprini. Il pareggio è sfiorato dall’affondo di Brunori, disinnescato da Cappuccini, e dalla girata di Rocchi, impreciso da distanza ravvicinata. Lo stesso attaccante timbra una clamorosa traversa. Il GabicceGradara regge l’urto e chiude il conto a tempo scaduto col rasoterra dal limite di Mani.