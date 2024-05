Promozione. Grassina, doppio lampo: Montagnano ko

GRASSINA

2

MONTAGNANO

0

GRASSINA: Bartoli, Meazzini (86’ Mecci), Fabiani, Alfarano (89’ Giudice), Tomberli, Travagli, Metafonti (75’ Magnolfi), Natale, Baccini, Simoni, Dini (83’ Manecchi). All.: Cellini

MONTAGNANO: Scarpelli, Luconi (90’ Mosca), Fabbri (60’ Pagliaro), Mazzoni, Sale, Bagnai, Cerofolini (75’ Bennati), Gregori, Romano (68’ Steccato), Sestini (82’ D’Abbrunzo), Svarups. All.: Laurenzi.

Arbitro: Bruni di Siena

Marcatori: 5’ Baccini, 7’ Simoni.

PONTE A NICCHERI – Nonostante le assenze per infortunio, un buon Grassina fa sua la semifinale play off. Per decidere la squadra che si classificherà al 2° posto, domenica in campo neutro il Grassina affronterà il Sansovino già qualificato. Nonostante il caldo, il Grassina in due minuti sbriga la pratica. Al 5’ Meazzini va via sulla destra: cross perfetto per Baccini che sblocca il risultato. Subito il raddoppio. Baccini lancia sulla destra Simoni, che con un gran diagonale fulmina Scarpelli. Nella ripresa la difesa del Grassina regge.

G. Puleri