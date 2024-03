Promozione. I pronostici di Giacomini: "Derby, Trodica favorito»

I punti diventano sempre più pesanti quando mancano cinque giornate alla fine del campionato. Questo turno è presentato da Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini.

Appignanese-Matelica: "È una partita tra chi deve salvarsi e chi vuole chiudere i conti per salire in Eccellemza. Tuttavia credo che possa essere una gara aperta a tutti i risultati".

Porto Sant’Elpidio-Vigor Castelfidardo: "La Vigor farà di tutto per respingere chi vuole scalzarla dalla seconda piazza, oltretutto gli ospiti hanno i mezzi per vincere e mantenere l’importante posizione in chiave playoff".

Atletico Centobuchi-Aurora Treia: "L’Atletico punta innanzitutto a blindare il terzo posto e poi a salire ancora, ecco perché cercherà di conquistare i 3 punti in palio".

Corridonia-Rapagnano: "Una partita che il Corridonia deve vincere per mantenersi nella zona playoff".

Casette Verdini-Palmense: "Ci attende una gara molto delicata. La Palmense è reduce dalla vittoria sul Trodica mentre noi abbiamo perso con il Centobuchi dove avremmo meritato di più. Di certo si tratta di una partita in cui dobbiamo fare punti".

Cluentina-Monticelli: "Il Monticelli è una bella formazione e potrebbe conquistare un punto a Macerata".

Sangiorgese Monterubbianese-Elpidiense Cascinare: "È un derby, gli ospiti lamentano squalifiche importante. Entrambe devono fare punti per allontanarsi da una zona calda: 1X".

Trodica-Potenza Picena: "Il Trodica vorrà riscattarsi dal passo falso con la Palmense, un ko che brucia. Non mi sembra che gli ospiti stiano mantenendo un cammino che possa impensierire il Trodica".