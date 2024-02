Promozione, i pronostici: "Rischi per il Matelica"

Occhi puntati a Matelica dove la prima della classe riceve la Vigor Castelfidardo, seconda in classifica, ma il programma presenta anche altre partite molto interessanti che mettono in palio punti pesanti in chiave playoff e salvezza. La giornata è presentata da Martino Martinelli, in passato alla guida anche di Corridonia e Trodica.

Atletico Centobuchi-Sangiorgese: "L’Atletico Centobuchi non può permettersi altri passi falsi dopo quello ad Appignano se vuole restare aggrappato nelle zone alte. La Sangiorgese ha cambiato guida tecnica che spesso ha effetti positivi, tuttavia ritengo favorito l’Atletico e dico 1".

Aurora Treia-Corridonia: "L’Aurora Treia deve vincere per sperare nella salvezza diretta e non può sprecare questa occasione, ma anche il Corridonia deve vincere per sperare nei playoff: 2".

Casette Verdini-Appignanese: "Appignano viene da un’importante vittoria, ma il Casette è favorito essendo anche in un buon momento di forma fisico e mentale. Ritengo che vincano i locali: 1".

Elpidiense Cascinare-Rapagnano: "Elpidiense obbligata a vincere e può contare sul recupero di alcuni elementi. È una gara da 1".

Matelica-Vigor Castelfidardo: "La Vigor sa esprimersi bene su un campo largo e gioca anche bene, inoltre sa che è l’ultima spiaggia per provare a vincere il torneo o distanziarsi dalla quinta. È una gara in cui non può commettere errori e venderà cara la pelle contro la prima della classe: x2".

Monticelli-Trodica: "A me il Monticelli piace come squadra, il Trodica viene da due risultati utili: 1X".

Palmense-Porto Sant’Elpidio: "Ci sono i presupposti per una bellissima gara tra squadre divise da 2 punti. La Palmense deve salvarsi e dall’altra parte c’è una formazione che pareggia molto: X".

Potenza Picena-Cluentina: "Il Potenza Picena deve sfruttare il fattore campo e l’apporto dei suoi tifosi se vuole salvarsi".