Promozione: i risultati del turno infrasettimanale del girone A. Il Dicomano si rialza. Settimello-Luco: pari

Per il campionato di Promozione si sono disputate le partite del turno infrasettimanale del girone A escluso San Piero a Sieve-Viareggio, rinviata per la convocazioni in Nazionale Beach Soccer di tre giocatori viareggini per i Mondiali che si stanno disputando a Dubai. Ha riposato il Monsummano.

Settimello-Luco 2-2. E’ stata una partita vibrante e ricca di gol con un Settimello privo di ben 7 titolari ma decisamente determinato a conquistare un risultato positivo. Dopo il vantaggio del Luco con Marucelli, la squadra di Giannini con tanta determinazione grazie a Thiam rimetteva il risultato in parità. La volontà del Settimello veniva premiata con il successivo vantaggio di Diffini. Nel finale, la reazione del Luco produceva i suoi frutti arrivando al pareggio con Cirillo.

A.G. Dicomano-Maliseti Seano 1-0. Con questa vittoria di misura sulla penultima della classe, il Dicomano interrompe il lungo digiuno e accorcia il distacco dalla quart’ultima in classifica. Il rientro di Bencini, che ha segnato, il gol vittoria, è stato prezioso.

Pieve Fosciana-Pietrasanta 1-2. Il fanalino di coda pur incassando la 17ª sconfitta contro una squadra di tasso superiore è soddisfatto per aver infranto l’imbattibilità del portiere Citti che resisteva da 599 minuti.

Questi gli altri risultati: Larcianese-Casalguidi 2-1 (Ndiaye, Sarti, Mallardo), Pontremolese-Lampo Meridien 0-0, Real Cerretese-Viaccia 0-0, S.Marco Avenza-Castelnuovo Garf. 1-1 (Camaiani, Verona).

Questa la nuova classifica del girone A: Viareggio punti 42 (*); Lun. Pontremolese 41; Real Cerretese 38, Larcianese e Pietrasanta 34; Castelnuovo Garf. e Lampo Meridien punti 33; Monsummano e San Piero a Sieve 32 (*); Casalguidi 31, Luco e Viaccia 30; San Marco Avenza 25; Settimello 22; Dicomano 17; Maliseti Seano 13; Pieve Fosciana 9 punti. (*) Viareggio e San Piero una partita in meno.

Giovanni Puleri