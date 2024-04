Promozione I rossoblù di Alessi corsari sul campo del Monsummano. San Marco irresistibile Smecca decide la gara

Int. Monsummano

0

San MArco Avenza

1

INT. MONSUMMANO: Grasso; Dal Porto, Perillo, Moncini, Citti, Agnorelli, Antonelli (23’ st Bertelli), Tardiola (30’ pt Goti), Sordi, Silvano (28’ st Mancino), Ferrara (36’ st Covino). A dispozione: Baldi, Saquella, Dal Poggetto, Malucchi. All: Matteoni.

SAN MARCO AVENZA: Tognoni; Lattanti, Della Pina, Cucurnia, Zuccarelli, Orlandi, Aliboni, Dell’Amico, Donati (13’ st Granai), Smecca (33’ st Doretti), Shqypi (24’ st Franzoni). A disposizione: Giromini, Pasquini, Mbaye, Vernazza, Guidi, Bellé. All: Alessi.

Arbitro: Bagni di Prato.

Marcatore: 16’ st Smecca.

Note: rec ‘2 e ‘6. Ammoniti: Dal Porto, Goti (IM); Aliboni (SMA).

MONSUMMANO – Nell’anticipo della 30ª giornata del girone A di Promozione, la San Marco Avenza batte per 1-0 l’Intercomunale Monsummano, grazie al gol segnato da Smecca e conquistando tre punti pesanti in chiave salvezza. Il primo tempo non regala tanti sussulti. L’unica azione degna di nota la costruisce la squadra di casa, con Ferrara che prova a sorprendere col destro Tognoni, senza però riuscirci.

Nella ripresa la partita di vivacizza. Al 61’ Aliboni cerca con un passaggio filtrante Smecca, che riesce a prendere la palla, e a eludere la marcatura dei due difensori centrali amaranto Citti e Agnorelli. Il numero dieci ospite si trova a tu per tu con Grasso, lo salta, e appoggia in rete. Il gol subito spinge i padroni di casa a cercare il pari, con le conclusioni di Moncini e Goti, entrato a gara in corso al posto di Tardiola. Tognoni però è sempre molto attento e non si fa sorprendere. La San Marco Avenza gioca di rimessa e teoricamente segna anche la rete del 2-0. Doretti riceve palla, e non sembra essere in fuorigioco, quando scaglia il tiro, con cui supera Grasso in uscita. L’arbitro Bagni e uno dei sui assistenti di linea non la pensano così e annullano la rete. Gli ultimi brividi li regala Bertelli, entrato al posto di Antonelli, che a tempo quasi scaduto prova la girata da posizione defilata. La palla, però, esce fuori e non cambia le sorti del match.

Simone Lo Iacono